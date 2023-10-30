Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable

Конар Кросс (Conar Cross), арт-директор Playground Games, в своем официальном профиле X подтвердил, что студия продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable.
Как сообщил Кросс, Playground Games приглашает на работу нового концептуального художника окружения для работы над Fable, нового эксклюзива для Xbox Series X|S. При этом стоит напомнить, что за последние месяцы студия произвела ряд кадровых назначений, и все они были направлены на работу над новым эксклюзивом для Xbox.
В конце сентября стало известно, что Райан Кларк, продюсер Larian Studios, пополнит ряды Playground Games в качестве старшего продюсера. Для Playground Games такие изменения считаются положительным решением, так как Кларк принес с собой четырехлетний опыт работы в Larian Studios и впечатляющую историю в игровой индустрии.
Хотя игрокам придется подождать еще какоето время до выхода Fable, но талант, стоящий за проектом, вселяет надежду на успешную и запоминающуюся игру. Fable находится в разработке эксклюзивно для платформ Xbox Series X|S и PC.
Впрочем, пока поклонники франшизы с нетерпением продолжают ждать новой информации об этой долгожданной игре, можно погрузиться в увлекательный мир Baldur's Gate 3, которая уже доступна на PC и PlayStation 5.
Не надо никого нанимать. Игра никому не интересна! Лучше сделайте хороший симулятор какой нибудь.
Эта игра 100% будет очень интересна миллионам детей
Есть инфа что "Игра никому не интересна!" мне на игру все равно, ну говорить что не нужна, это надо иметь информацию, или, как всегда, просто так придумал?
твое существование не интересны никому, давайте другово