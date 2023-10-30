Playground Games продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable

Конар Кросс (Conar Cross), арт-директор Playground Games, в своем официальном профиле X подтвердил, что студия продолжает нанимать новых сотрудников для разработки Fable.

Как сообщил Кросс, Playground Games приглашает на работу нового концептуального художника окружения для работы над Fable, нового эксклюзива для Xbox Series X|S. При этом стоит напомнить, что за последние месяцы студия произвела ряд кадровых назначений, и все они были направлены на работу над новым эксклюзивом для Xbox.

В конце сентября стало известно, что Райан Кларк, продюсер Larian Studios, пополнит ряды Playground Games в качестве старшего продюсера. Для Playground Games такие изменения считаются положительным решением, так как Кларк принес с собой четырехлетний опыт работы в Larian Studios и впечатляющую историю в игровой индустрии.

Хотя игрокам придется подождать еще какоето время до выхода Fable, но талант, стоящий за проектом, вселяет надежду на успешную и запоминающуюся игру. Fable находится в разработке эксклюзивно для платформ Xbox Series X|S и PC.

Впрочем, пока поклонники франшизы с нетерпением продолжают ждать новой информации об этой долгожданной игре, можно погрузиться в увлекательный мир Baldur's Gate 3, которая уже доступна на PC и PlayStation 5.