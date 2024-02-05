Для сказочного градостроительного симулятора Fabledom вышло обновление "Свадьба в замке"

Издатель инди-игр из Монпелье (Франция) Dear Villagers и разработчик инди-игр из Мальмё (Швеция) Greena Games сообщили, что они выпустили четвертое и последнее крупное обновление A Wedding in a Chateau для своей градостроительной игры Fabledom, которая доступна для ПК в раннем доступе Steam.

В последнем обновлении «Свадьба в замке» появятся новые захватывающие механики и здания, такие как «Брак» и «Замки». Замок, редкое и престижное сооружение, играет решающую роль в эндгейме. Это уникальное здание открывает новую серию построек, где выдающиеся дворяне найдут убежище Среди этих построек есть министерства, которые дают пассивные бонусы всему вашему городу.

Однако жемчужиной Замка остается «Пиральный зал», где происходит третье романтическое свидание с вождём. Этот брак представляет собой кульминацию романтических поисков с этими лидерами, но требует более сложных и расширенных поисков, чем предыдущие. Кульминацией этого приключения станет незабываемая свадебная церемония в Банкетном зале, сопровождаемая захватывающей кинематографической анимацией.

Разработчики также сообщили, что релиз полной версии Fabledom состоится весной 2024 года.