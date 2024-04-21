Релиз полной версии сказочного градостроительного симулятора Fabledom запланирован на май

Инди-разработчик Grenaa Games в сотрудничестве с издателем Dear Villagers сообщили, что версия сказочного градостроительного симулятора Fabledom 1.0 выйдет на ПК 13 мая 2024 года, а релизы на консолях также не за горами. Окунитесь в уютный сказочный мир, наполненный великанами, ведьмами, летающими свиньями и скрытыми тайнами.

Недавно представив захватывающее обновление «Свадьба в замке» в раннем доступе Steam, игроки уже начали изучать новые механики и структуры, такие как престижный замок и романтический пиршественный зал. Здесь они могут отправиться в самое романтическое путешествие, завершившееся незабываемой свадебной церемонией.

Fabledom, действие которой происходит в сказочном мире, представляет собой идеального и непринужденного строителя городов. Наслаждайтесь ростом своего поселения, торгуйте и используйте дипломатию, чтобы объединиться или бросить вызов своим соседям, а главное, найдите себе принца или принцессу и живите долго и счастливо.