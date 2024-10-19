Представлен релизный трейлер Factorio: Space Age

Wube Software выпустила релизный трейлер своего нового масштабного дополнения Factorio: Space Age, которое выйдет 21 октября. В DLC игрокам предстоит продолжить своё путешествие в космосе после запуска ракет, осваивая новые планеты с уникальными ресурсами и механиками.

В дополнении появятся четыре новые планеты, каждая из которых предложит свои задачи и научные достижения. Игроки смогут самостоятельно решать, в каком порядке исследовать эти миры, подстраивая их освоение под свою стратегию. Также будут доступны механики межпланетной логистики, строительство космических платформ и производство вещей разного качества.

Одновременно с DLC выйдет бесплатное обновление 2.0 для игры, в котором будут внесены изменения в баланс. Цена дополнения Space Age составит 35 долларов.