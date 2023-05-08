Создатель Fallout знает про российские Fallout: Nevada и Fallout: Sonora ©

Классическая дилогия серии игр Fallout залала в сердце многим игрокам. Некоторых эти игры вдохновили настолько, что фанаты стали создавать свои игры на базе Fallout и Fallout 2. Одними из таких игроков стала Nevada Band - команда, состоящая преимущественно из российских фанатов, разработавшая глобальные модификации Fallout: Nevada и Fallout: Sonora, рассказывающие новые истории в постапокалиптической вселенной. Девизом команды является "Мы продолжаем дело Тима Кейна" (прим. один из ключевых разработчиков первой части Fallout).

Как оказалось, Тим Кейн знает о существовании этих игр. В комментариях под видеороликом «The Origin of Dumb Dialog" на канале Тима Кейна один из зрителей задал вопрос, знает ли мистер Кейн о существовании фанатских Fallout: Nevada и Fallout: Sonora. Как оказалось, Тим знает об их существовании, но, к сожалению, не играл в них.