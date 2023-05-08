Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 30.09.1997
9.3 1 112 оценок

Создатель Fallout знает про российские Fallout: Nevada и Fallout: Sonora

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Саня Цукино Усаги

Классическая дилогия серии игр Fallout залала в сердце многим игрокам. Некоторых эти игры вдохновили настолько, что фанаты стали создавать свои игры на базе Fallout и Fallout 2. Одними из таких игроков стала Nevada Band - команда, состоящая преимущественно из российских фанатов, разработавшая глобальные модификации Fallout: Nevada и Fallout: Sonora, рассказывающие новые истории в постапокалиптической вселенной. Девизом команды является "Мы продолжаем дело Тима Кейна" (прим. один из ключевых разработчиков первой части Fallout).

Как оказалось, Тим Кейн знает о существовании этих игр. В комментариях под видеороликом «The Origin of Dumb Dialog" на канале Тима Кейна один из зрителей задал вопрос, знает ли мистер Кейн о существовании фанатских Fallout: Nevada и Fallout: Sonora. Как оказалось, Тим знает об их существовании, но, к сожалению, не играл в них.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Это круто. Жаль, что не играл, интересно было бы увидеть его рецензию, ибо это не просто моды, а полноценный игры, Сонору так хоть сейчас в канон вписывай. Они прекрасны.

7
Fenharell

ну так он русский не знает

1
borsic

Стоит попробовать, не хуже оригинала?

0
Gwynbleidd_13 borsic

ни разу не хуже

0
Artery Kaulitz Fenharell

Есть фанатские "англофикации", если ему действительно интересно, в пару кликов поставит и поиграет

0