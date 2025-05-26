"Создатель оригинального Fallout считает, что игра вряд ли получит ремастер"

Тим Кейн, создатель оригинальной игры Fallout, обсудил вопрос о возможности ремастера культовой RPG. Разработчик высказался о том, с какими трудностями, по его мнению, может столкнуться такой проект.

По его словам, оригинальный Fallout - это изометрическая игра с уникальными катсценами, которые были созданы с помощью специального инструментария. В игре присутствуют ошибки, для исправления которых необходим исходный код игры. Недавно стало известно о том, что Ребекка Хайнеман, соосновательница Interplay, все-таки сделала копию исходного кода:

Тем не менее, по словам Кейна, разработчики использовали ПО, у которого давно закончилась поддержка. Также есть и юридические сложности, например, связанные с правами на музыку, которые могут помешать созданию ремастера.

Таким образом, если Fallout когда-то и предстанет в обновленном виде, то скорее всего это будет не ремастер, а полноценный ремейк игры на новом движке.