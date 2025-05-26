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Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 602 оценки

Создатель оригинального Fallout считает, что игра вряд ли получит ремастер

AceTheKing AceTheKing

Тим Кейн, создатель оригинальной игры Fallout, обсудил вопрос о возможности ремастера культовой RPG. Разработчик высказался о том, с какими трудностями, по его мнению, может столкнуться такой проект.

По его словам, оригинальный Fallout - это изометрическая игра с уникальными катсценами, которые были созданы с помощью специального инструментария. В игре присутствуют ошибки, для исправления которых необходим исходный код игры. Недавно стало известно о том, что Ребекка Хайнеман, соосновательница Interplay, все-таки сделала копию исходного кода:

Исходный код Fallout и Fallout 2 все-таки нашелся!

Тем не менее, по словам Кейна, разработчики использовали ПО, у которого давно закончилась поддержка. Также есть и юридические сложности, например, связанные с правами на музыку, которые могут помешать созданию ремастера.

Таким образом, если Fallout когда-то и предстанет в обновленном виде, то скорее всего это будет не ремастер, а полноценный ремейк игры на новом движке.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Pravdarub

Первый фолач зе бест.

4
DezkQ

А что там ремастировать ? Там фулл по новой писать, да и маленький он очень, по нынешним временам.

1
AllConforD

"Создатель оригинального Fallout считает, что игра вряд ли получит ремастер"

Имхо, лучшая часть серии, не просто классика, одна из легенд CRPG.

1
no homo

Там не ремастер, а ремейк нужен.

1
Ниалот Нзотович

Так вроде кто-то делал полноценное переиздание в 3D на движке 3 части, не?

Саня Цукино Усаги

О, да, Molten Clouds. С 2013 года чё-то пилят, до выхода Fallout 5 не допилят

1
Ниалот Нзотович Саня Цукино Усаги

Значит не один я жду

ZAUSA
В игре присутствуют ошибки, для исправления которых необходим исходный код игры. 

А что сами не исправили?

Jayne Cobb

Не плохо бы такого плана ремейка вышла бы...

Дрочеслав сын Сергея

Там графон и сейчас хорош, 2д не устаревает

0ncnjqybr

Вот бы ремейк на движке четверки.