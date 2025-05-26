Тим Кейн, создатель оригинальной игры Fallout, обсудил вопрос о возможности ремастера культовой RPG. Разработчик высказался о том, с какими трудностями, по его мнению, может столкнуться такой проект.
По его словам, оригинальный Fallout - это изометрическая игра с уникальными катсценами, которые были созданы с помощью специального инструментария. В игре присутствуют ошибки, для исправления которых необходим исходный код игры. Недавно стало известно о том, что Ребекка Хайнеман, соосновательница Interplay, все-таки сделала копию исходного кода:
Тем не менее, по словам Кейна, разработчики использовали ПО, у которого давно закончилась поддержка. Также есть и юридические сложности, например, связанные с правами на музыку, которые могут помешать созданию ремастера.
Таким образом, если Fallout когда-то и предстанет в обновленном виде, то скорее всего это будет не ремастер, а полноценный ремейк игры на новом движке.
Первый фолач зе бест.
А что там ремастировать ? Там фулл по новой писать, да и маленький он очень, по нынешним временам.
"Создатель оригинального Fallout считает, что игра вряд ли получит ремастер"
Имхо, лучшая часть серии, не просто классика, одна из легенд CRPG.
Там не ремастер, а ремейк нужен.
Так вроде кто-то делал полноценное переиздание в 3D на движке 3 части, не?
О, да, Molten Clouds. С 2013 года чё-то пилят, до выхода Fallout 5 не допилят
Значит не один я жду
А что сами не исправили?
Не плохо бы такого плана ремейка вышла бы...
Там графон и сейчас хорош, 2д не устаревает
Вот бы ремейк на движке четверки.