Исходный код Fallout и Fallout 2 все-таки нашелся!

Недавно Тим Кейн, создатель Fallout, заявил, что исходные коды первых двух игр серии были полностью уничтожены, но это оказалось не так. Ребекка Хайнеман, основательница Interplay Productions, сообщила, что она сохранила коды не только Fallout и Fallout 2, но и множества других игр компании. Это открытие стало настоящим подарком для фанатов, опровергнув слухи о потере ключевых элементов культовой серии.

Хайнеман начала сохранять исходные коды ещё во время работы над сборником Interplay’s 10 Year Anthology, охватывающим игры с 1983 по 1993 годы. Столкнувшись с плохой сохранностью данных — например, код Wasteland ей пришлось добывать через знакомых в Electronic Arts, — она взяла за правило архивировать всё. Хайнеман «делала снимки» каждого проекта, включая порты Fallout и Fallout 2 на MacOS, и хранила их на CD-R и M-Disc Blu-Ray. Даже после ухода из Interplay в 1995 году она сохранила копии всех игр, над которыми работала, несмотря на политику компании, предписывавшую уничтожать материалы уволившихся сотрудников.

Публикация кодов остаётся под вопросом, так как Fallout — это коммерческий продукт, защищённый авторским правом. Хайнеман хочет выложить их в открытый доступ, но для этого нужно разрешение Bethesda, которой пока не удалось связаться из-за нехватки времени. Сейчас Хайнеман занята возрождением MacPlay, бренда для портирования игр на MacOS. Она хранит архив из более чем 1000 игр и планирует их постепенный выпуск.