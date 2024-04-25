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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 17 895 оценок

Бесплатное некстген-обновление Fallout 4 недоступно для владельцев PS Plus

Simple Jack
Новости

Подписчики PlayStation Plus загрузившие Fallout 4 не могут бесплатно обновить игру до некстген версии. Бесплатный патч для Fallout 4 вышел 4 апреля и доступен для всех остальных версий игры, в том числе и в аналоге PS Plus — Xbox Game Pass.

Игроки пишут, что для версии игры из PlayStation Plus некстген-обновление можно приобрести за $20, в то время, как всем остальным патч доступен бесплатно.

Bethesda сообщила, что уже в курсе проблемы, но пока не может никак прокомментировать ситуацию. Один из сотрудников компании объяснил, что произошла ошибка и некстген-версия будет доступна владельцам PS Plus.

Обновление вышло спустя почти 10 лет после релиза Fallout 4. Нативная версия игры появилась на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До этого ее можно было запускать только по обратной совместимости. Также разработчики добавили новый контент и улучшили стабильность работы игры.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

Беседка, Беседка никогда не меняется...

5
Юрец Одесса

А при чём тут она думаю без xbox не обошлось, ну не вижу тут ни чего плохого(нет ps) конкуренция, sony контора тоже не очень хорошая.

1
DenisVTR

То что квесты подкинули с клуба творчество это плюсик. Эта часть не очень богата на интересные, не однотипные, квесты.
А вот то что они так и не добавили настройки FPS эт конечно.. Причём у кого он разблокирован, у кого наоборот

1
SGate

Если НВидия, то в драйверах хорошо блокируется на 60.

0
Oscilograf
Бесплатное некстген-обновление Fallout 4 недоступно для владельцев PS Plus

"Мы брезгуем", заявили разработчики.

1
Kenn1y

Хорошо, что выпустили, но без модов конечно не то 4, все же моды в ней меняют гораздо больше, чем в 3 и NV. Все же интересно, будет физическое издание.

0
UnbelievableXylon

Дак чего в этом обновлении некстгенового то? Графон то подкрутили как-то?

0
SGate

нет. даже свои чудо-лужи не исправили.

0
Xylac

Думаю им эта серии и так не нравилась.

0
SaintsEagle

Cонибои снова получили своё)

-1
-zotik-

Если не сделают для пс5, то беседка окончательно станет конторой пи...

-3
вупсич пупсич

Туда их!!! Консольный террор!!! Не ждали??? Пк лучше!!!

-5