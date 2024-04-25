Бесплатное некстген-обновление Fallout 4 недоступно для владельцев PS Plus

Подписчики PlayStation Plus загрузившие Fallout 4 не могут бесплатно обновить игру до некстген версии. Бесплатный патч для Fallout 4 вышел 4 апреля и доступен для всех остальных версий игры, в том числе и в аналоге PS Plus — Xbox Game Pass.

Игроки пишут, что для версии игры из PlayStation Plus некстген-обновление можно приобрести за $20, в то время, как всем остальным патч доступен бесплатно.

Bethesda сообщила, что уже в курсе проблемы, но пока не может никак прокомментировать ситуацию. Один из сотрудников компании объяснил, что произошла ошибка и некстген-версия будет доступна владельцам PS Plus.

Обновление вышло спустя почти 10 лет после релиза Fallout 4. Нативная версия игры появилась на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До этого ее можно было запускать только по обратной совместимости. Также разработчики добавили новый контент и улучшили стабильность работы игры.