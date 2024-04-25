Бесплатное некстген-обновление Fallout 4 недоступно для владельцев PS Plus

Подписчики PlayStation Plus загрузившие Fallout 4 не могут бесплатно обновить игру до некстген версии. Бесплатный патч для Fallout 4 вышел 4 апреля и доступен для всех остальных версий игры, в том числе и в аналоге PS Plus — Xbox Game Pass.
Игроки пишут, что для версии игры из PlayStation Plus некстген-обновление можно приобрести за $20, в то время, как всем остальным патч доступен бесплатно.
Bethesda сообщила, что уже в курсе проблемы, но пока не может никак прокомментировать ситуацию. Один из сотрудников компании объяснил, что произошла ошибка и некстген-версия будет доступна владельцам PS Plus.
Обновление вышло спустя почти 10 лет после релиза Fallout 4. Нативная версия игры появилась на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До этого ее можно было запускать только по обратной совместимости. Также разработчики добавили новый контент и улучшили стабильность работы игры.
Беседка, Беседка никогда не меняется...
А при чём тут она думаю без xbox не обошлось, ну не вижу тут ни чего плохого(нет ps) конкуренция, sony контора тоже не очень хорошая.
То что квесты подкинули с клуба творчество это плюсик. Эта часть не очень богата на интересные, не однотипные, квесты.
А вот то что они так и не добавили настройки FPS эт конечно.. Причём у кого он разблокирован, у кого наоборот
Если НВидия, то в драйверах хорошо блокируется на 60.
"Мы брезгуем", заявили разработчики.
Хорошо, что выпустили, но без модов конечно не то 4, все же моды в ней меняют гораздо больше, чем в 3 и NV. Все же интересно, будет физическое издание.
Дак чего в этом обновлении некстгенового то? Графон то подкрутили как-то?
нет. даже свои чудо-лужи не исправили.
Думаю им эта серии и так не нравилась.
Cонибои снова получили своё)
Если не сделают для пс5, то беседка окончательно станет конторой пи...
Туда их!!! Консольный террор!!! Не ждали??? Пк лучше!!!