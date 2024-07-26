Fallout: London вызывает восхищение у игроков, несмотря на баги и вылеты

Вчера, после долгих лет разработки, Fallout: London, амбициозный мод для Fallout 4, который добавляет новую кампанию в постапокалиптическую версию одноименного города, наконец вышел. Ожидания данного мода были очень велики, а потому не лишним будет узнать, какова первая реакция со стороны игроков.

Распространяется мод бесплатно на платформе GOG.com. Средняя оценка игроков на этой площадке на сегодняшний день составляет 3,6/5 звезд. В подавляющем большинстве случаев пользователи хвалят содержание мода. Хорошие отзывы получают атмосфера, сюжетная линия, структура кампании и аудиовизуальное исполнение.

Многие игроки отмечают, что разработчикам удалось создать нечто выдающееся, несмотря на то, что в их работу вмешалась Bethesda, выпустив обновление, которое испортило мод ( из-за чего и возникла необходимость возвращения к старой версии Fallout 4).

Ниже приведены несколько выборочных отзывов с GOG.com.

Я ждал этот проект с 2020 года. Он позволяет мне наконец-то окунуться в атмосферу постъядерной войны в Британии, и я должен сказать, что Team FOLON не разочаровала! Выражаю свою похвалу разработчикам и всем причастным. Они проделали огромную работу, руководствуясь исключительно своей страстью к вселенной Fallout.

Мод потрясающий во всех отношениях. Начало игры очень напоминает мне BioShock, анимация оружия на высшем уровне, а миссии пока что становятся все лучше и лучше.

Увлеченный проект, преданная команда и сильное художественное видение позволили создать нечто, что является модом только по названию - на самом деле Fallout: London - это совершенно новая игра, с созданной вручную анимацией, врагами, персонажами и миром. В ней полностью соблюдены стандарты профессионального сценария, озвучки, музыки, дизайна, графики и так далее. И все это совершенно бесплатно.

При столь высоких отзывах возникает вопрос, а почему у мода средний рейтинг 3,6/5. Все дело в наличии большого количества технических проблем. К многочисленным багам поклонники Fallout привыкли, но здесь их трудно не заметить, поскольку Fallout: London нередко сбоит. Из-за постоянных вылетов некоторым игрокам даже не удается в нее поиграть.

Аналогичные отзывы можно найти на Reddit. Здесь же можно найти сообщения о других багах, в частности, о том, что урон, который наносит огнестрельное оружие, вдруг уменьшается вдвое. Впрочем, один из пользователей Reddit грамотно защищает создателей мода при помощи аргументов:

Пока моды такого масштаба не будут тестироваться в экстремальных условиях с большой базой игроков, всегда будут существовать баги, ускользнувшие от внимания авторов. Все-таки у любительской команды моддеров нет таких ресурсов для тестирования проекта, как у профессиональных студий разработчиков.

Трудно не признать его правоту. Fallout: London - это огромный мод, созданный группой фанатов. Первые недели после релиза, когда в модификацию будет играть достаточно большая группа игроков, на практике являются настоящим бета-тестированием проекта. Так что если вы не отличаетесь высокой терпимостью к багам, то стоит отложить знакомство с игрой на месяц-другой или, например, потратить это время на более глубокое ознакомление с игровым процессом.