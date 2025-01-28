Фанат показал как мог бы выглядеть Fallout в Китае

Как известно, ядерная война в мире Fallout началась из-за противостояния двух сверхдержав - Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки. И если что стало с США мы можем видеть в каждой игре серии, то Китай - это большая загадка для фанатов. Сведения о Поднебесной остаются ограниченными, и единственное, что известно о Китае в послевоенном мире Fallout, так это то, там присутствует своё тайное правительство на момент 2103 года.

Фанат по имени Blendomino 多米诺排骨 показал трейлер-концепт того, как могла бы выглядеть игра во вселенной Fallout, если бы действия происходили в Китае. В рамках видеоролика демонстрируются городские руины китайского города, увешанного коммунистической пропагандой (среди которых мурал с изображением китайской силовой брони из Fallout 76) под китайскую патриотическую музыку, а после зрители могут видеть шлем силовой брони T-60, нанизанный на пику. Ролик заканчивается появлением из ниоткуда женщины в стелс-броне из Fallout 3: Operation Anchorage под слова "Война никогда не меняется" на китайском.

Фанаты хорошо оценили концепт-трейлер и даже высказали желание увидеть игру про китайские пустоши. К сожалению, на данный момент ни одна из команды модеров не взялась за нечто подобное, а Тодд Говард заявлял, что Fallout никогда не покинет территорию США. Несмотря на существование Fallout London, действие которого происходит за пределами США, очень маловероятно что в ближайшее время кто-то сможет сделать что-то такое же масштабное.

Любопытно, что во времена Interplay Entertainment разрабатывался спин-офф серии под названием Fallout: Extreme, финал которого должен был состояться именно на территории Китая. К сожалению, игра была отменена.