Next-gen обновление для Fallout 4 откладывается до 2024 года

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Bethesda Game Studios перенесли выход next-gen обновления для Fallout 4 для PlayStation 5, Xbox Series и PC с ранее запланированного 2023 года на 2024-й.

"Спасибо за ваше терпение, пока мы работаем над обновлением Fallout 4 для следующего поколения", - говорится в твите официального аккаунта Fallout. "Мы знаем, что вы взволнованы, и мы тоже! Но нам нужно еще немного времени, и мы с нетерпением ждем захватывающего возвращения в Содружество в 2024 году".

Как было объявлено ранее, next-gen обновление для PlayStation 5 и Xbox Series будут доступны в качестве бесплатного обновления для владельцев PlayStation 4 и Xbox One. Новые элементы включают в себя функции режима производительности для высокой частоты кадров, функции качества для игры в разрешении 4K, исправление ошибок и бонусный контент Creation Club.