Next-gen обновление для Fallout 4 откладывается до 2024 года

Издатель Bethesda Softworks и разработчик Bethesda Game Studios перенесли выход next-gen обновления для Fallout 4 для PlayStation 5, Xbox Series и PC с ранее запланированного 2023 года на 2024-й.
"Спасибо за ваше терпение, пока мы работаем над обновлением Fallout 4 для следующего поколения", - говорится в твите официального аккаунта Fallout. "Мы знаем, что вы взволнованы, и мы тоже! Но нам нужно еще немного времени, и мы с нетерпением ждем захватывающего возвращения в Содружество в 2024 году".
Как было объявлено ранее, next-gen обновление для PlayStation 5 и Xbox Series будут доступны в качестве бесплатного обновления для владельцев PlayStation 4 и Xbox One. Новые элементы включают в себя функции режима производительности для высокой частоты кадров, функции качества для игры в разрешении 4K, исправление ошибок и бонусный контент Creation Club.
Хотелось бы узнать что нового некстген версий? По типу масштабное обновление текстур и какие будут системные требование?
Как в старфилде.
Как что! а платные моды!!!
А на ПК не будет что ли? Да и зелени добавили бы в игру, было бы очень хорошо.
будет
для владельцев PlayStation 4 - я помню на пс 4 играл, он там с пыхтением шёл, а в фар харборе в тумане лютые тормоза были, хотят чтоб старушка вообще не потянула
Видимо какая то болезнь. Сперва Ведьмака занекстгенили, убив моды и фпс, теперь взялись за его одногодку. Нахрена? Разница заметна только для конченных графодрочеров.
Есть куча игр с более старыми графикой и механиками, которые можно было бы хотя бы заремастерить. Тот же третий фолыч. Не говоря уже о ремейках первых двух на движок четвертого.