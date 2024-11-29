Отмена отмены! Разработка крупного мода Project Mojave для Fallout 4 продолжается

На прошлой неделе появилась информация об отмене крупной модификации Project Mojave для Fallout 4, но позже выяснилось, что это не так. Прекратилась разработка одного из ответвлений проекта, а не всей модификации в целом.

Erk-krE, один из руководителей фанатского ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4 (проект Capital Wasteland), пояснил, что возникло недоразумение из-за неясной иерархии модов. Project Mojave — лишь один из модов, который был основан на основном билде Capital Wasteland, наряду с Point Lookout, The Pitt, Project Zeta и другими.

Из-за нехватки людей в команде некоторые моды не развиваются в полном объеме, и энтузиасты, такие как WolfeMan2077, пытались завершить работу над Project Mojave самостоятельно. Однако, не справившись с задачей, они остановили проект и выложили свои наработки в открытый доступ. что многие восприняли это как окончательную отмену всего проекта.