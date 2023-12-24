Разработчики Fallout London рассказали, чего стоит ожидать от мода размером с DLC

Команда разработчиков мода полной конверсии Fallout London для Fallout 4 в рамках своего последнего видеоотчета о ходе работы изложила несколько впечатляющих фактов о проекте.
- Более 200 волонтеров внесли свой вклад в течение более чем трех лет разработки;
- Для изучения доступны 15 районов Лондона: Бромли, Камден, Лондонский Сити, Кройдон, Истминстер, Гринвич, Хакни, Ислингтон, Ламбет, Льюишем, Ньюэм, Саутварк, Тауэр-Хамлетс, Уондсворт, Вестминстер;
- С помощью функции Fallout 4 можно построить 7 уникальных поселений;
- Общая игровая зона в Fallout London эквивалентна Содружеству базовой игры и DLC Far Harbour вместе взятым, что делает его одним из крупнейших модов Fallout 4 на сегодняшний день;
- 121 оружие, 514 предметов одежды, 29 рас, 64 растения, 425 архитектурных элементов и 203 расходных материала были созданы с нуля вместе с соответствующей анимацией;
- 74 новых трека для саундтрека, 47 для радио, доступны 3 разные радиостанции;
- 53 основных квеста, действие которых происходит в Лондоне и его окрестностях, 35 побочных квестов, 25 квестов фракций, 64 разных квеста и 16 квестов разветвленных банд;
- 7 компаньонов (включая британскую собаку), 5 из которых полностью озвучены, с подробными уровнями взаимоотношений и собственными квестами для компаньонов;
- Более 90 тысяч записанных голосовых строк, что в 1,5 раза больше, чем в Fallout New Vegas или The Elder Scrolls V: Skyrim, и лишь немногим меньше, чем в Fallout 4 (с той разницей, что в игре Bethesda был озвученный главный герой, а в Fallout London его нет);
- Обновленная система крафта боеприпасов;
- Переработанная система перков и диалогов с проверкой навыков и перков во время диалогов;
- Новые анимации, такие как подъем по лестнице и плавание;
- Варианты быстрого перемещения, такие как поезда, такси и лодки;
- Динамическая погода;
- Новая механика курения;
- Игровые гитары;
- Доение коров.
Излишне говорить, что Fallout London — это уникальная возможность узнать, каким будет апокалипсис в Соединенном Королевстве.
Чего? О_о
Нууу такое..
Фронтир вон каким васянством вышел.
шляпа какая то
Не шляпа, но подозрительно.
Долгострои обычно умирают не рождаясь. Да и слишком много тут контента, чтобы быть халявой или правдой.
Особенно это:
Если это прям своё, то это дорого и долго. Сотни моделей, своя музыка, озвучка.. Это даже не всегда долго, сколько иногда трудно. И всё ради халявы? Если да, то тогда ок.
да я про шляпу на картинке , а игра нормальной получится, это ж не бесезда ее делает
Ну эндерал тоже бесплатный и тоже большой, и ничего вышел же