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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 15 784 оценки

Разработчики Fallout London рассказали, чего стоит ожидать от мода размером с DLC

monk70
Новости

Команда разработчиков мода полной конверсии Fallout London для Fallout 4 в рамках своего последнего видеоотчета о ходе работы изложила несколько впечатляющих фактов о проекте.

  • Более 200 волонтеров внесли свой вклад в течение более чем трех лет разработки;
  • Для изучения доступны 15 районов Лондона: Бромли, Камден, Лондонский Сити, Кройдон, Истминстер, Гринвич, Хакни, Ислингтон, Ламбет, Льюишем, Ньюэм, Саутварк, Тауэр-Хамлетс, Уондсворт, Вестминстер;
  • С помощью функции Fallout 4 можно построить 7 уникальных поселений;
  • Общая игровая зона в Fallout London эквивалентна Содружеству базовой игры и DLC Far Harbour вместе взятым, что делает его одним из крупнейших модов Fallout 4 на сегодняшний день;
  • 121 оружие, 514 предметов одежды, 29 рас, 64 растения, 425 архитектурных элементов и 203 расходных материала были созданы с нуля вместе с соответствующей анимацией;
  • 74 новых трека для саундтрека, 47 для радио, доступны 3 разные радиостанции;
  • 53 основных квеста, действие которых происходит в Лондоне и его окрестностях, 35 побочных квестов, 25 квестов фракций, 64 разных квеста и 16 квестов разветвленных банд;
  • 7 компаньонов (включая британскую собаку), 5 из которых полностью озвучены, с подробными уровнями взаимоотношений и собственными квестами для компаньонов;
  • Более 90 тысяч записанных голосовых строк, что в 1,5 раза больше, чем в Fallout New Vegas или The Elder Scrolls V: Skyrim, и лишь немногим меньше, чем в Fallout 4 (с той разницей, что в игре Bethesda был озвученный главный герой, а в Fallout London его нет);
  • Обновленная система крафта боеприпасов;
  • Переработанная система перков и диалогов с проверкой навыков и перков во время диалогов;
  • Новые анимации, такие как подъем по лестнице и плавание;
  • Варианты быстрого перемещения, такие как поезда, такси и лодки;
  • Динамическая погода;
  • Новая механика курения;
  • Игровые гитары;
  • Доение коров.

Излишне говорить, что Fallout London — это уникальная возможность узнать, каким будет апокалипсис в Соединенном Королевстве.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Rаyden
29 рас

Чего? О_о

0
РикоЧико

Нууу такое..

Фронтир вон каким васянством вышел.

0
Не_время_для_игр

шляпа какая то

-6
ratte88

Не шляпа, но подозрительно.
Долгострои обычно умирают не рождаясь. Да и слишком много тут контента, чтобы быть халявой или правдой.
Особенно это:

Если это прям своё, то это дорого и долго. Сотни моделей, своя музыка, озвучка.. Это даже не всегда долго, сколько иногда трудно. И всё ради халявы? Если да, то тогда ок.

0
Не_время_для_игр ratte88

да я про шляпу на картинке , а игра нормальной получится, это ж не бесезда ее делает

1
nodas ratte88

Ну эндерал тоже бесплатный и тоже большой, и ничего вышел же

0