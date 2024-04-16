Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру

После успеха сериала Fallout от Amazon, у франшизы Fallout появилось много новых поклонников, которые закидали вопросами компанию Bethesda касательно того, когда стоит ждать выход новой игры во франшизе.

Ответить на вопросы фанатов решил сценарист компании Эмиль Пальяруло. По его словам, игры Bethesda всегда очень масштабны и из-за этого их разработка в принципе не может занимать мало времени. Кроме того, иногда случается Fallout 76, когда студия была вынуждена отвлечься от разработки Starfield и помочь другой своей студии с данной игрой, что тоже влияет на скорость разработки проекта.

"Все всегда сводится к самому важному ресурсу - людям. Как и в любой команде разработчиков, у нас есть талантливые люди, которым нужно время, чтобы создавать отличные вещи. Поэтому мы не можем делать все сразу. Ученые института уже усердно работают над инициативами по клонированию чтобы помочь пополнить ряды студии." - сказал Пальяруло

Учитывая то, что сейчас Bethesda занята разработкой The Elder Scrolls VI и поддержкой уже вышедших проектов, то, вероятно, рассчитывать на релиз Fallout 5 стоит не раньше чем в 2030 году.