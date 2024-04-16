После успеха сериала Fallout от Amazon, у франшизы Fallout появилось много новых поклонников, которые закидали вопросами компанию Bethesda касательно того, когда стоит ждать выход новой игры во франшизе.
Ответить на вопросы фанатов решил сценарист компании Эмиль Пальяруло. По его словам, игры Bethesda всегда очень масштабны и из-за этого их разработка в принципе не может занимать мало времени. Кроме того, иногда случается Fallout 76, когда студия была вынуждена отвлечься от разработки Starfield и помочь другой своей студии с данной игрой, что тоже влияет на скорость разработки проекта.
"Все всегда сводится к самому важному ресурсу - людям. Как и в любой команде разработчиков, у нас есть талантливые люди, которым нужно время, чтобы создавать отличные вещи. Поэтому мы не можем делать все сразу. Ученые института уже усердно работают над инициативами по клонированию чтобы помочь пополнить ряды студии." - сказал Пальяруло
Учитывая то, что сейчас Bethesda занята разработкой The Elder Scrolls VI и поддержкой уже вышедших проектов, то, вероятно, рассчитывать на релиз Fallout 5 стоит не раньше чем в 2030 году.
Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру
Вот вот, семилетняя разработка Starfield передает привет.
хз- лучше выпустить качественный ремейк тройки и нью- вегаса, нежели обосраться как в случае со старфилдом
Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру
Скорее это - нужно чтоб те, кто играл в первые Фолычи - умерли от старости и не гундели, что серия уже не та.
Так игра уже вышла, вот уже и оценки есть )
Это как с Старфилдом?
в итоге не то не то не получилось
76 со временем норм стала
15 лет с релиза 4 офигеть можно
Нужно позвать Обсидиан, иначе опять выйдет кал
Ну Фолыч, будет только после шестых Свитков
Мы не знаем когда он будет, но знаем что он будет на движке Обливиона
который на движке морровинда
Который, в свою очередь, на движке Daggerfall.
"Движок Обливиона" звучит смешнее, чем "движок Морровинда"
У которого сундуки все так же будут под землей.
Путешествие длинной в 10 лет разработки, пон.
Учитывая, что все принадлежат майкам, лучше бы отдали игру Обсидианам.
"Масштабные игры", "не хватает людей". Ага, конечно. Просто им лень шевелиться. Сидят на своих стульях, кофейком балуются, а фанаты пусть ждут у моря погоды. Да и кому нужен этот ваш Fallout 5? Fallout 76 вон вышел - шедевр!
Ага как со Старфилд
Если опять будут "накатывать моды" на Creation Engine и ещё сильнее упрощать игру по сравнению с прошлой частью, то вряд-ли что-то путнее выйдет
The Elder Scrolls V: Skyrim
Дата выхода
11 ноября 2011 г.
кажется у них было и так достаточно времени чтобы сделать отличную игру
Так скурим принёс кучу бабла. Им просто похер на продолжение, если он до сих пор хорошо продаётся. Так же и жта со своим онлайном.
Зачем Fallout? Есть же прекрасная, всеми любимая франшиза Starfield, люди уже не знают сколько второй части ждать можно
Очень сильно постараться нужно что бы новые Свитки были годными, думаю разработка затянется ещё на дольше , раньше 27-28г вряд ли выйдет .И кто то думает что они за пару лет к 30-му успеют Ф5 склепать .Ну да ну да. Ок предположим что новые Свитки в разработке уже год полтора, нужно ещё 3-4 года минимум, логично же что новый Фолыч ну никак не успеет к 30-му , если только не передать другой студии или расширить штат что бы можно было клепать сразу две игры
Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличные экраны загрузки
девкит выкатят пусть вместе с релизом и пусть со своими модомагазинами не лезут и все будет хорошо. +минималки 1060 60 fps стабильных без фср3 и длл3 на минималках
1060 хлам а к 2030 году будет посоном бомжа
ну скажи разрабам пускай в коде до 4090 все карты выпиливают с ошибкой памяти или еще какой ерней чтобы все дружно на 4090 и 5000 переходили
Все дружно их игровую парашу перестанут покупать.
cрал да упал филд уже все? починили или все?
и опять в тему почему разработка игр стала дорогой -_-" это же надо пошевелить жопой и тд.
Fallout 4, это симулятор бомжа, 76 помойка из квадратного графона и дрочильня.
Fallout 5 стоит ждать не раньше чем в 2030 году. И мне будет 40 лет)))
Так... 25 лет на плохую игру, а тут нужно хорошую... Хм... много.
Нужно время, чтобы обосраться как со старфилдом.