на главную
об игре
Fallout 5 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 183 оценки

Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру

AceTheKing
Новости

После успеха сериала Fallout от Amazon, у франшизы Fallout появилось много новых поклонников, которые закидали вопросами компанию Bethesda касательно того, когда стоит ждать выход новой игры во франшизе.

Ответить на вопросы фанатов решил сценарист компании Эмиль Пальяруло. По его словам, игры Bethesda всегда очень масштабны и из-за этого их разработка в принципе не может занимать мало времени. Кроме того, иногда случается Fallout 76, когда студия была вынуждена отвлечься от разработки Starfield и помочь другой своей студии с данной игрой, что тоже влияет на скорость разработки проекта.

"Все всегда сводится к самому важному ресурсу - людям. Как и в любой команде разработчиков, у нас есть талантливые люди, которым нужно время, чтобы создавать отличные вещи. Поэтому мы не можем делать все сразу. Ученые института уже усердно работают над инициативами по клонированию чтобы помочь пополнить ряды студии." - сказал Пальяруло

Учитывая то, что сейчас Bethesda занята разработкой The Elder Scrolls VI и поддержкой уже вышедших проектов, то, вероятно, рассчитывать на релиз Fallout 5 стоит не раньше чем в 2030 году.

14
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру

22
Mr Malfoy

Вот вот, семилетняя разработка Starfield передает привет.

9
Alex Row

хз- лучше выпустить качественный ремейк тройки и нью- вегаса, нежели обосраться как в случае со старфилдом

17
Jojo2525

Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличную игру
Скорее это - нужно чтоб те, кто играл в первые Фолычи - умерли от старости и не гундели, что серия уже не та.

16
Unicorling

Так игра уже вышла, вот уже и оценки есть )

13
Mazaxati

Это как с Старфилдом?

7
Oscilograf
Кроме того, иногда случается Fallout 76, когда студия была вынуждена отвлечься от разработки Starfield

в итоге не то не то не получилось

4
Nodas

76 со временем норм стала

-9
Nodas
не раньше чем в 2030 году

15 лет с релиза 4 офигеть можно

3
Сережаа

Нужно позвать Обсидиан, иначе опять выйдет кал

2
Sold1er Boy

Ну Фолыч, будет только после шестых Свитков

1
Генерал Говард

Мы не знаем когда он будет, но знаем что он будет на движке Обливиона

7
Unicorling Генерал Говард

который на движке морровинда

6
AT_Sagor Unicorling

Который, в свою очередь, на движке Daggerfall.

3
Генерал Говард Unicorling

"Движок Обливиона" звучит смешнее, чем "движок Морровинда"

0
berenyorel AT_Sagor

У которого сундуки все так же будут под землей.

1
QD19

Путешествие длинной в 10 лет разработки, пон.

1
spaMER_ID

Учитывая, что все принадлежат майкам, лучше бы отдали игру Обсидианам.

1
Gridon

"Масштабные игры", "не хватает людей". Ага, конечно. Просто им лень шевелиться. Сидят на своих стульях, кофейком балуются, а фанаты пусть ждут у моря погоды. Да и кому нужен этот ваш Fallout 5? Fallout 76 вон вышел - шедевр!

1
Руслан Меркулов 2

Ага как со Старфилд

1
Artery Kaulitz

Если опять будут "накатывать моды" на Creation Engine и ещё сильнее упрощать игру по сравнению с прошлой частью, то вряд-ли что-то путнее выйдет

1
Saert_2020

The Elder Scrolls V: Skyrim

Дата выхода

11 ноября 2011 г.

кажется у них было и так достаточно времени чтобы сделать отличную игру

1
Qoold

Так скурим принёс кучу бабла. Им просто похер на продолжение, если он до сих пор хорошо продаётся. Так же и жта со своим онлайном.

0
Генерал Говард

Зачем Fallout? Есть же прекрасная, всеми любимая франшиза Starfield, люди уже не знают сколько второй части ждать можно

0
AleksandrLondon2077
Fallout 5 стоит не раньше чем в 2030 году.

Очень сильно постараться нужно что бы новые Свитки были годными, думаю разработка затянется ещё на дольше , раньше 27-28г вряд ли выйдет .И кто то думает что они за пару лет к 30-му успеют Ф5 склепать .Ну да ну да. Ок предположим что новые Свитки в разработке уже год полтора, нужно ещё 3-4 года минимум, логично же что новый Фолыч ну никак не успеет к 30-му , если только не передать другой студии или расширить штат что бы можно было клепать сразу две игры

0
Antoxanotdance

Bethesda про Fallout 5: Нам нужно время, чтобы сделать отличные экраны загрузки

0
Alex40001

девкит выкатят пусть вместе с релизом и пусть со своими модомагазинами не лезут и все будет хорошо. +минималки 1060 60 fps стабильных без фср3 и длл3 на минималках

0
Русик_96

1060 хлам а к 2030 году будет посоном бомжа

0
Alex40001 Русик_96

ну скажи разрабам пускай в коде до 4090 все карты выпиливают с ошибкой памяти или еще какой ерней чтобы все дружно на 4090 и 5000 переходили

0
Nick1906 Alex40001

Все дружно их игровую парашу перестанут покупать.

0
dsxcvf

cрал да упал филд уже все? починили или все?

0
D3moh

и опять в тему почему разработка игр стала дорогой -_-" это же надо пошевелить жопой и тд.

0
Nick1906

Fallout 4, это симулятор бомжа, 76 помойка из квадратного графона и дрочильня.

0
DemoSqpeN

Fallout 5 стоит ждать не раньше чем в 2030 году. И мне будет 40 лет)))

0
ZAUSA

Так... 25 лет на плохую игру, а тут нужно хорошую... Хм... много.

-3
Perseus_33

Нужно время, чтобы обосраться как со старфилдом.

-3