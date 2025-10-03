ЧАТ ИГРЫ
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 632 оценки

Кроссплей в Fallout 76 откладывается из-за архитектуры и новых дополнений

butcher69 butcher69

На закрытом медиа-мероприятии в Нью-Йорке Bethesda рассказала о будущем Fallout 76 и новом дополнении Burning Springs, которое расширит карту игры и добавит свежие активности. Однако вопросы о кроссплее снова вышли на первый план — тема объединённого прогресса и игры между платформами по-прежнему волнует сообщество.

Fallout 76 получит дополнение Burning Springs с новым штатом Огайо и Гулем из сериала от Prime Video

Геймдиректор Билл ЛаКост объяснил позицию студии: технически реализовать кроссплатформенность в уже существующем проекте крайне сложно. «Подобные решения принимаются ещё на старте разработки. Сейчас это означало бы полностью перестроить архитектуру игры», — отметил он.

Разработчики понимают интерес аудитории и сами хотели бы видеть прогресс между Steam, Xbox и PlayStation. Но внедрение кроссплея потребует колоссальных ресурсов и несёт риски для стабильности проекта. Поэтому команда решила сосредоточиться на создании нового контента, а не на сложной технической перестройке.

Fallout 76 продолжает развиваться на PC, Xbox и PlayStation, но кроссплей в обозримом будущем ждать не стоит.

Dellinger

блеее кто еще играет в это
это на столько не актуально что слов нет

3
Neko-Aheron

Играют, так как это фактически mmo fallout, но все дополнения и т.д. там либо повторялись ( допустим культ мотылька ) либо немного видоизменялись, а тут большая, новая локация. Даже я поиграю.

2
InkubatorKlef Neko-Aheron

сочувствую

1
Nodas

Игра норм если играть, а не смотреть как играют и потом свое важное мнение высказывать

2
Лидер Мур

скачил на днях, у меня там 70 лвл, не знаю как я в это играл ранее, но в данный момент не смог и 30 минут как удалил)

1
prorock

Ну то есть кроссплей не откладывается, а его вообще не будет

Pravdarub

Зашквар.