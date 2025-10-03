Кроссплей в Fallout 76 откладывается из-за архитектуры и новых дополнений

На закрытом медиа-мероприятии в Нью-Йорке Bethesda рассказала о будущем Fallout 76 и новом дополнении Burning Springs, которое расширит карту игры и добавит свежие активности. Однако вопросы о кроссплее снова вышли на первый план — тема объединённого прогресса и игры между платформами по-прежнему волнует сообщество.
Геймдиректор Билл ЛаКост объяснил позицию студии: технически реализовать кроссплатформенность в уже существующем проекте крайне сложно. «Подобные решения принимаются ещё на старте разработки. Сейчас это означало бы полностью перестроить архитектуру игры», — отметил он.
Разработчики понимают интерес аудитории и сами хотели бы видеть прогресс между Steam, Xbox и PlayStation. Но внедрение кроссплея потребует колоссальных ресурсов и несёт риски для стабильности проекта. Поэтому команда решила сосредоточиться на создании нового контента, а не на сложной технической перестройке.
Fallout 76 продолжает развиваться на PC, Xbox и PlayStation, но кроссплей в обозримом будущем ждать не стоит.
блеее кто еще играет в это
это на столько не актуально что слов нет
Играют, так как это фактически mmo fallout, но все дополнения и т.д. там либо повторялись ( допустим культ мотылька ) либо немного видоизменялись, а тут большая, новая локация. Даже я поиграю.
сочувствую
Игра норм если играть, а не смотреть как играют и потом свое важное мнение высказывать
скачил на днях, у меня там 70 лвл, не знаю как я в это играл ранее, но в данный момент не смог и 30 минут как удалил)
Ну то есть кроссплей не откладывается, а его вообще не будет
Зашквар.