Кроссплей в Fallout 76 откладывается из-за архитектуры и новых дополнений

На закрытом медиа-мероприятии в Нью-Йорке Bethesda рассказала о будущем Fallout 76 и новом дополнении Burning Springs, которое расширит карту игры и добавит свежие активности. Однако вопросы о кроссплее снова вышли на первый план — тема объединённого прогресса и игры между платформами по-прежнему волнует сообщество.

Геймдиректор Билл ЛаКост объяснил позицию студии: технически реализовать кроссплатформенность в уже существующем проекте крайне сложно. «Подобные решения принимаются ещё на старте разработки. Сейчас это означало бы полностью перестроить архитектуру игры», — отметил он.

Разработчики понимают интерес аудитории и сами хотели бы видеть прогресс между Steam, Xbox и PlayStation. Но внедрение кроссплея потребует колоссальных ресурсов и несёт риски для стабильности проекта. Поэтому команда решила сосредоточиться на создании нового контента, а не на сложной технической перестройке.

Fallout 76 продолжает развиваться на PC, Xbox и PlayStation, но кроссплей в обозримом будущем ждать не стоит.