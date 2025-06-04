Свежее обновление Fallout 76 добавило рыбалку

Bethesda объявила о выпуске последнего крупного обновления для многопользовательской игры Fallout 76. Обновление под названием Gone Fission привносит в игру множество нового контента, включая новую цепочку заданий, а также совершенно новую игровую механику, которая вращается вокруг рыбалки.

В рамках новой механики рыбалки игроки смогут использовать удочку с наживкой и, в зависимости от погоды в регионе, смогут ловить разные виды рыб. Пойманную рыбу можно использовать для создания различных видов еды, а больше рецептов можно разблокировать с помощью новых ежедневных заданий, ориентированных на рыбалку.

Обновление также приносит с собой множество других вещей, связанных с рыбой, в том числе новые костюмы, а также новые виды мебели, которые можно использовать для украшения C.A.M.P. игрока, например, Корзину мертвой рыбы и даже Плавучий дом.

Обновление также приносит с собой множество изменений в различные аспекты игрового процесса в Fallout 76, от общего баланса боя до того, как работают механики повреждения конечностей и паралича, и даже изменения баланса в перках. Некоторые из этих изменений даже приводят к серьезным изменениям, включая тот факт, что для создания предметов больше не будут требоваться перки. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.