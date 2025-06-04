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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 582 оценки

Свежее обновление Fallout 76 добавило рыбалку

monk70 monk70

Bethesda объявила о выпуске последнего крупного обновления для многопользовательской игры Fallout 76. Обновление под названием Gone Fission привносит в игру множество нового контента, включая новую цепочку заданий, а также совершенно новую игровую механику, которая вращается вокруг рыбалки.

В рамках новой механики рыбалки игроки смогут использовать удочку с наживкой и, в зависимости от погоды в регионе, смогут ловить разные виды рыб. Пойманную рыбу можно использовать для создания различных видов еды, а больше рецептов можно разблокировать с помощью новых ежедневных заданий, ориентированных на рыбалку.

Обновление также приносит с собой множество других вещей, связанных с рыбой, в том числе новые костюмы, а также новые виды мебели, которые можно использовать для украшения C.A.M.P. игрока, например, Корзину мертвой рыбы и даже Плавучий дом.

Обновление также приносит с собой множество изменений в различные аспекты игрового процесса в Fallout 76, от общего баланса боя до того, как работают механики повреждения конечностей и паралича, и даже изменения баланса в перках. Некоторые из этих изменений даже приводят к серьезным изменениям, включая тот факт, что для создания предметов больше не будут требоваться перки. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZAUSA
Свежее обновление Fallout 76 добавило рыбалку

То, чего Fallout всегда не хватало.

3
malars0

когда ее уже нафиг закроют и сделают нормальную новую часть...

1
Samson48

Зачем ее закрывать, тебе она мешает?

1
malars0 Samson48

ну да. лучше бы направили силы на разработку продолжения, а не вот это вот всё... там и так уже такого г@вна нагородили, что очень надеюсь в лор ничего не попадёт...

1