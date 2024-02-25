В Fallout 76 добавят костюм героя из сериала Fallout

Фанаты Fallout 76 занимающиеся датамайном обнаружили интересную находку в файлах публичного тестового сервера, связанную с предстоящим сериалом по мотивам Fallout, а конкретно изображение нового костюма, который выглядит идентичным костюму персонажа по имени Купер Говард, одного из трёх протагониста будущего сериала, чью роль исполнит Уолтон Гоггинс. Купер - это гуль-наёмник, бывший звездой вестернов до падения ядерных бомб. Костюм представляет из себя плащ-пыльник с патронажем и ковбойской шляпой.
Помимо костюма датамайнеры обнаружили набор плакатов довоенных фильмов, где главная роль доставалась Куперу. Почти наверняка этот костюм будет идти в комплекте с уже названными плакатами как особый набор, связанный со скорым выходом телесериала. Не исключено, что он будет либо сезонной наградой, либо будет продаваться за атомы.
Что примечательно, это уже не первый раз, когда в Fallout 76 появляется контент, связанный с сериалом. C 4 по 12 декабря 2023 года любой игрок мог бесплатно получить комбинезон Убежища 33, которое будет фигурировать как одно из ключевых сюжетных мест. Комбинезон содержит ироничное описание "Как эта вещь оказалась в Аппалачии?!", поскольку Убежище 33 расположено в Калифорнии, а действие Fallout 76 происходит в Западной Виргинии.