ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 446 оценок

Дэнни Трехо требует ремастер Fallout: New Vegas

TheSkoofLord TheSkoofLord

Знаменитый актёр Дэнни Трехо, известный по роли Мачете, присоединился к фанатам Fallout: New Vegas, требующим выпуска ремастера культовой игры. В оригинальной New Vegas Трехо озвучил одного из компаньонов — гуля по имени Рауль Альфонсо Техада.

В своём посте, посвящённом 15-летию игры, Трехо написал: «Ремастер New Vegas, босс!» и сопроводил сообщение артом своего персонажа.

Голос знаменитого актёра усилил кампанию фанатов, которые массово обращаются к разработчикам с просьбами о ремастере. Однако надежды на скорый выход обновлённой версии тают — Bethesda уже раскрыла программу трансляции Fallout Day 2025, где анонсированы новости по Fallout 4, Fallout Shelter и Fallout 76, но Fallout: New Vegas в списке отсутствует. Тем временем сообщество фанатов не ждёт милостей от разработчиков и создаёт контент самостоятельно.

В разработке находится масштабное расширение «Long 15 — NCR Expansion», которое добавит около 20 часов игрового процесса, четыре концовки, сотни локаций и 50 новых квестов.

Источник  
33
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Кей Овальд

Трехо шарит.

14
K0t Felix

Трехо в теме

8
Даздрасен Дыклоп

Это тот актеришка категории Е который снимался исключительно в трешаке на десятых ролях? У Курицина снимался?

5
HellowRainbow

Выкати список фильмов, в которых снимался ты

3
MelShlemming

Он ещё и на зоне сидел.

Даздрасен Дыклоп HellowRainbow

Клоун, снялся минуту на третих ролях в От заката до рассвета и авторитетом в кино стал? Ты видел в каком трешаке он снимался? С какого перепугу к этому бездырю прислушиваться должны? Ты наверное и гЫвнодела Уве Болла считаешь сценаристом и режиссером?

3
AndrewSolt

Вот вам и сюжет для нового фильма про Мачете) Как он идет в офис к Майкам требовать ремастер

4
TerryTrix

Трехо мужиг!

3
alex8ball

Умбэрто Робина стил хэз биг коХонэс!!!

3
SOLUS5678

Лучше дайте мачете что он просит.

3
Eclair_93

Он что, в свои 80 еще играет?) Или напомнить решил о себе?

2
ZAUSA

Я знаю только, что Мачете не эсемесит.

5
Zhora Fridman

Трехонул стариной.

1
r0b0tf00t

чё, Extended Edition не смог настроить?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ