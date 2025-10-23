Дэнни Трехо требует ремастер Fallout: New Vegas

Знаменитый актёр Дэнни Трехо, известный по роли Мачете, присоединился к фанатам Fallout: New Vegas, требующим выпуска ремастера культовой игры. В оригинальной New Vegas Трехо озвучил одного из компаньонов — гуля по имени Рауль Альфонсо Техада.

В своём посте, посвящённом 15-летию игры, Трехо написал: «Ремастер New Vegas, босс!» и сопроводил сообщение артом своего персонажа.

Голос знаменитого актёра усилил кампанию фанатов, которые массово обращаются к разработчикам с просьбами о ремастере. Однако надежды на скорый выход обновлённой версии тают — Bethesda уже раскрыла программу трансляции Fallout Day 2025, где анонсированы новости по Fallout 4, Fallout Shelter и Fallout 76, но Fallout: New Vegas в списке отсутствует. Тем временем сообщество фанатов не ждёт милостей от разработчиков и создаёт контент самостоятельно.

В разработке находится масштабное расширение «Long 15 — NCR Expansion», которое добавит около 20 часов игрового процесса, четыре концовки, сотни локаций и 50 новых квестов.