Для Fallout: New Vegas существует мод, позволяющий играть в Тетрис ©

Одним из нововведений Fallout 4 были мини-игры для Пип-Боя протагониста: Выживши мог играть н своём персональном компьютере в клоны знаменитых игр 80-х годов вроде Space Invaders, Donkey Kong и Pitfall. Мини-игры также были перенесены в Fallout 76 в прошлом составе с добавлением парочки новых.

Для Fallout: New Vegas также существует мод, позволяющий поиграть на Пип-Бое. Фанат под ником TheCourierSix разработал модификацию под названием «Tetris», которая, как не трудно догадаться, позволяет поиграть в одноимённую культовую игру на Пип-Бое протагониста. Всё, что нужно - найти картридж с игрой в салуне «Старатель» и использовать его в разделе "разное".

Тетрис - компьютерная головоломка, разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым 6 июня 1984 года. Игра входит в список самых продаваемых видеоигр всех времён. Недавно вышла экранизация о создании легендарной игры.

Скачать мод можно здесь.