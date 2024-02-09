Для Fallout: New Vegas вышел мод, позволяющий играть за супермутанта

Пользователь под ником genin32 выпустил модификацию под названием Mariposa - Playable Supermutant Race. Данный мод добавляет новую играбельную расу супермутанта и тени, а также делает дружелюбными супермутантов из поселения Утобита на горе Блэк. Помимо прочего, мод также добавляет нового компаньона имени Мо и возможность получить питомца-кентавра.

Играя за супермутанта игрок лишится возможности пользоваться огромным числом человеческого снаряжения, но взамен получит уникальное снаряжение супермутантов.

Что примечательно, на ранних этапах разработки Fallout: New Vegas хотела добавить играбельных гулей и супермутантов, но по совету Bethesda Softworks отказалась от идеи, поскольку у команды бы возникли трудности с разработкой подходящих анимаций и предметов персонажей других рас.

Скачать модификацию можно здесь.