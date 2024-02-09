Для Fallout: New Vegas вышел мод, позволяющий играть за супермутанта

Пользователь под ником genin32 выпустил модификацию под названием Mariposa - Playable Supermutant Race. Данный мод добавляет новую играбельную расу супермутанта и тени, а также делает дружелюбными супермутантов из поселения Утобита на горе Блэк. Помимо прочего, мод также добавляет нового компаньона имени Мо и возможность получить питомца-кентавра.
Играя за супермутанта игрок лишится возможности пользоваться огромным числом человеческого снаряжения, но взамен получит уникальное снаряжение супермутантов.
Что примечательно, на ранних этапах разработки Fallout: New Vegas хотела добавить играбельных гулей и супермутантов, но по совету Bethesda Softworks отказалась от идеи, поскольку у команды бы возникли трудности с разработкой подходящих анимаций и предметов персонажей других рас.
Скачать модификацию можно здесь.
Кроме описанных фишек геймплей и сюжет никак не меняется и основная фишка просто забавный скин.Именно по этому,а не из-за проблем с анимацией и не добавили играбельных гулей и суперов в игры,сюжет заточен под человека и без крупной переделки тут не обойтись,это тебе не пол,где небольшого набора изменений хватало.
Тодд Говард не любит трудности, лучше чтобы оно just works, и желательно как-нибудь само
Есть другой мод, созданный с 2011 года.
ST Terrible Super Mutant.
Сама по себе новость гомно так еще и не новость.