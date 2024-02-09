на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 8 886 оценок

Для Fallout: New Vegas вышел мод, позволяющий играть за супермутанта

Саня Цукино Усаги

Пользователь под ником genin32 выпустил модификацию под названием Mariposa - Playable Supermutant Race. Данный мод добавляет новую играбельную расу супермутанта и тени, а также делает дружелюбными супермутантов из поселения Утобита на горе Блэк. Помимо прочего, мод также добавляет нового компаньона имени Мо и возможность получить питомца-кентавра.

Играя за супермутанта игрок лишится возможности пользоваться огромным числом человеческого снаряжения, но взамен получит уникальное снаряжение супермутантов.

Что примечательно, на ранних этапах разработки Fallout: New Vegas хотела добавить играбельных гулей и супермутантов, но по совету Bethesda Softworks отказалась от идеи, поскольку у команды бы возникли трудности с разработкой подходящих анимаций и предметов персонажей других рас.

Скачать модификацию можно здесь.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Кроме описанных фишек геймплей и сюжет никак не меняется и основная фишка просто забавный скин.Именно по этому,а не из-за проблем с анимацией и не добавили играбельных гулей и суперов в игры,сюжет заточен под человека и без крупной переделки тут не обойтись,это тебе не пол,где небольшого набора изменений хватало.

2
TheNikolay00
поскольку у команды бы возникли трудности с разработкой

Тодд Говард не любит трудности, лучше чтобы оно just works, и желательно как-нибудь само

1
Kitsu-NeshKaa

Есть другой мод, созданный с 2011 года.
ST Terrible Super Mutant.
Сама по себе новость гомно так еще и не новость.

-2