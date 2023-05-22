Моддеры воссоздали всю карту мира Fallout: New Vegas в Minecraft ©

Моддеры воссоздали всю карту мира Fallout: New Vegas в Minecraft в масштабе 1:1 на ролевом сервере. Особенно ввпечатляет работа с текстурами - кажется, что многие вещи были позаимствованы из самой New Vegas и отфильтрованы через фирменный воксельный вид Minecraft. В сочетании с точным воссозданием классических локаций, некоторые кадры проекта выглядят почти как скриншоты из оригинальной игры.

На сервере также есть оружие и множество звуковых эффектов, взятых из оригинальной игры. В трейлере вы можете увидеть стрельбу и исследования, а также повышение уровня и распределение навыков.

Сообщество Minecraft New Vegas, похоже, будет ориентировано на совместный ролеплей, с воссозданием таких фракций, как НКР или Легион Цезаря. Если вы заинтересованы в участии, в Minecraft New Vegas есть активное Discord-сообщество, которое поможет вам настроиться, но вы также можете просто полюбоваться работой группы в их различных роликах на YouTube.