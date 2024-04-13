Сериал Fallout раскрыл смерть важного персонажа Fallout: New Vegas

Сериал Fallout раскрыл много информации касательно будущего вселенной, и особенно это коснулось судьбы Новой Калифорнийской Республики из Fallout 2 и Fallout: New Vegas.

Как известно, в 5 эпизоде телесериала раскрывается уничтожение города Шэйди Сэндс, столицы НКР и одного из крупнейших городов в послевоенном мире - город был уничтожен Хэнком Маклином, представителем Волт-Тек и отцом Люси, главной героине сериала. Беженцы из города расселились по местным территориям, а новым лидером НКР стала Ли Молдейвер.

Но, как оказалось, сериал раскрыл судьбу прошлого лидера НКР - президента Аарона Кимбола, который до этого фигурировал как игровой персонаж Fallout: New Vegas. В 6 серии телесериала показано Убежище 4, заселённое беженцами НКР. Обитатели Убежища проводят поминальный ритуал с различными артефактами города и свечами. Среди прочего там оказывается портрет Аарона Кимбола, что говорит о смерти президента Республики

Фотография Кимбола на поминальном столе (левый нижний угол)

Важно отметить, что сериал не раскрывает точную причину смерти президента - был ли он убит Курьером, протагонистом Fallout: New Vegas, убил ли его кто-то из ассасинов Легиона или же Кимбол погиб при взрыве Шэйди Сэндс - не уточняется.