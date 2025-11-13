ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 478 оценок

Слух: возможно, мы все-таки дождемся ремастера Fallout: New Vegas

Gruz_ Gruz_

Не так давно Bethesda заявила, что работает над несколькими проектами Fallout. Один из них — это, конечно же, Fallout 5, однако его релиз состоится не раньше, чем через 5–10 лет ( сначала должна выйти The Elder Scrolls VI), но об этом пока можно только строить догадки.

Вскоре после крупной утечки информации от Microsoft в связи с покупкой Activision Blizzard появились слухи, что Bethesda разрабатывает ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion — и последнее оказалось правдой, когда в начале этого года состоялся релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Естественно, это также увеличивает шансы на появление Fallout 3 Remastered.

При этом возможно, что в разработке будут и другие проекты. Когда вчера один из пользователей поделился слухом о Fallout 3 и выразил сожаление, по поводу отсутствия ремастера Fallout: New Vegas, к нему подключился редактор Windows Central Джез Корден, который лаконично ответил: «nv тоже в пути».

Более подробных комментариев он не дал, но, учитывая, что он обычно хорошо осведомлен о делах Microsoft и ее студий и имеет большой опыт в вопросах утечки информации, можно предположить, что и ремастер New Vegas когда-нибудь выйдет — просто неясно, когда именно это произойдет.

Комментарии:  23
Ahnx

Охота вам играть в то, что уже давно прошли?

Загнулась игровая индустрия. Всё, хана ей наступила.

VIGITAL ART

Я не играл.Точнее скачал пару лет назад,посмотрел что оно выглядит как дерьмо мамонта и удалил.😅Побегал бы в обновленную версию. 🙃

CrucialOrsonius

Этот год буквально лучший на топовые релизы! Загнулось у него там что-то, ахаха)))

Ahnx CrucialOrsonius

Чувак, лет скока тебе? Где топовые релизы, проснись уже наконец.

За этот год вообще ничего не вышло из крупных игр.

Sheffskiy

Когда же? И скорее бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр Гоголев

Да не ремастер нужен этой игре. Я больше скажу, она 32 битная. Нужен ремейк. Как обливиону.

vfa19

Это был ремастер, а не ремейк.

Александр Гоголев vfa19

Всем бы такой "ремастер". С переработкой почти всего, оставив только основные игровые механики. Видели мы как выглядит ремастер в лице гта3.

vfa19 Александр Гоголев

Ля, кого ты лечишь, ремейк это совершенно всё с нуля, движок здесь от облы, поверх натянули графон анрила 5, минимальные изменения "почти всего".

Neradzurri

Ню веган шляпа нудная и скучная. лучше бы Ф3 сделали ремастер

Arik8100

100%

Haysen

При этом повысив коэф болотных оттенков еще на 100%

Egik81

Для игр такого класса, когда дело касается ремастеров главный вопрос насколько поддержка доделок для оригинальной версии будет возможна. Да и вообще возможность повторение этого в ремастере.

askazanov

Не плохо было

Фаршированные Яйца

Женщины в рабстве Легиона Цезаря вздохнули с облегчением. Скоро их спасут современные сценаристы.

ka27

Куча девиц живущая с одним парнем в доме Дукова Fallout 3 тоже :)

теперь ОНИ будут защищать его...

нитгитлистер

уу прям шпиёнский сюжет какой-то)))

Кей Овальд

Лучше бы вместо третьей сделали. НВ это настоящая РПГ и настоящий Фол, тогда как беседка это... беседка.