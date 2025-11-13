Слух: возможно, мы все-таки дождемся ремастера Fallout: New Vegas

Не так давно Bethesda заявила, что работает над несколькими проектами Fallout. Один из них — это, конечно же, Fallout 5, однако его релиз состоится не раньше, чем через 5–10 лет ( сначала должна выйти The Elder Scrolls VI), но об этом пока можно только строить догадки.

Вскоре после крупной утечки информации от Microsoft в связи с покупкой Activision Blizzard появились слухи, что Bethesda разрабатывает ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion — и последнее оказалось правдой, когда в начале этого года состоялся релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Естественно, это также увеличивает шансы на появление Fallout 3 Remastered.

При этом возможно, что в разработке будут и другие проекты. Когда вчера один из пользователей поделился слухом о Fallout 3 и выразил сожаление, по поводу отсутствия ремастера Fallout: New Vegas, к нему подключился редактор Windows Central Джез Корден, который лаконично ответил: «nv тоже в пути».

Более подробных комментариев он не дал, но, учитывая, что он обычно хорошо осведомлен о делах Microsoft и ее студий и имеет большой опыт в вопросах утечки информации, можно предположить, что и ремастер New Vegas когда-нибудь выйдет — просто неясно, когда именно это произойдет.