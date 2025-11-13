Слух: возможно, мы все-таки дождемся ремастера Fallout: New Vegas

Не так давно Bethesda заявила, что работает над несколькими проектами Fallout. Один из них — это, конечно же, Fallout 5, однако его релиз состоится не раньше, чем через 5–10 лет ( сначала должна выйти The Elder Scrolls VI), но об этом пока можно только строить догадки.
Вскоре после крупной утечки информации от Microsoft в связи с покупкой Activision Blizzard появились слухи, что Bethesda разрабатывает ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion — и последнее оказалось правдой, когда в начале этого года состоялся релиз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Естественно, это также увеличивает шансы на появление Fallout 3 Remastered.
При этом возможно, что в разработке будут и другие проекты. Когда вчера один из пользователей поделился слухом о Fallout 3 и выразил сожаление, по поводу отсутствия ремастера Fallout: New Vegas, к нему подключился редактор Windows Central Джез Корден, который лаконично ответил: «nv тоже в пути».
Более подробных комментариев он не дал, но, учитывая, что он обычно хорошо осведомлен о делах Microsoft и ее студий и имеет большой опыт в вопросах утечки информации, можно предположить, что и ремастер New Vegas когда-нибудь выйдет — просто неясно, когда именно это произойдет.
Охота вам играть в то, что уже давно прошли?
Загнулась игровая индустрия. Всё, хана ей наступила.
Я не играл.Точнее скачал пару лет назад,посмотрел что оно выглядит как дерьмо мамонта и удалил.😅Побегал бы в обновленную версию. 🙃
Этот год буквально лучший на топовые релизы! Загнулось у него там что-то, ахаха)))
Чувак, лет скока тебе? Где топовые релизы, проснись уже наконец.
За этот год вообще ничего не вышло из крупных игр.
Когда же? И скорее бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да не ремастер нужен этой игре. Я больше скажу, она 32 битная. Нужен ремейк. Как обливиону.
Это был ремастер, а не ремейк.
Всем бы такой "ремастер". С переработкой почти всего, оставив только основные игровые механики. Видели мы как выглядит ремастер в лице гта3.
Ля, кого ты лечишь, ремейк это совершенно всё с нуля, движок здесь от облы, поверх натянули графон анрила 5, минимальные изменения "почти всего".
Ню веган шляпа нудная и скучная. лучше бы Ф3 сделали ремастер
100%
При этом повысив коэф болотных оттенков еще на 100%
Для игр такого класса, когда дело касается ремастеров главный вопрос насколько поддержка доделок для оригинальной версии будет возможна. Да и вообще возможность повторение этого в ремастере.
Не плохо было
Женщины в рабстве Легиона Цезаря вздохнули с облегчением. Скоро их спасут современные сценаристы.
Куча девиц живущая с одним парнем в доме Дукова Fallout 3 тоже :)
теперь ОНИ будут защищать его...
уу прям шпиёнский сюжет какой-то)))
Лучше бы вместо третьей сделали. НВ это настоящая РПГ и настоящий Фол, тогда как беседка это... беседка.