Вырезанные секреты пустоши: найдена уникальная бета-версия Fallout: New Vegas

YouTube-канал Games' Past начал свою работу с громкого открытия — энтузиасты обнаружили редчайшую предрелизную сборку Fallout: New Vegas, датированную всего месяцем до официального релиза. Эта версия оказалась на два гигабайта больше финальной и содержит массу контента, который был изменён или полностью удалён в итоговой игре 2010 года.

Уникальные материалы нашли на двух dev kit Xbox 360, стоявших без внимания в комиссионном магазине почти год. Помимо бета-сборки, на устройствах оказалась релизная версия New Vegas с активированными отладочными функциями и диск с DLC. Многие находки ранее встречались в PC-файлах, но здесь они представлены в куда более полной форме.

Одно из самых примечательных открытий — полностью функциональная робот-помощница Мэрилин, изначально задуманная как второй компаньон мистера Хауса. В финальную версию попала лишь одна реплика, и существовал мод, восстанавливающий её образ по обрывочным данным. Однако в найденной сборке доступен полноценный диалог. Сам мистер Хаус тоже заметно другой — его ранняя модель больше напоминает Стива Бушеми, а набор реплик включает провокационные комментарии, активируемые при игре за героиню с высоким уровнем харизмы.

Бета также содержит массу других любопытных отличий: NPC по имени Путешественник Пустошей, предупреждающий новичков о когтях смерти; альтернативный голос у победителя лотереи Оливера Своника; изменённые локации и зелёные радиоактивные перекати-поле. Особую ценность представляют найденные PDB-файлы — подробная отладочная информация, ранее недоступная моддерам.

Открытие уже вызвало бурю обсуждений, и ближайшие месяцы обещают стать золотым временем для сообщества моддеров New Vegas.