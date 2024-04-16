Выручка Fallout Shelter значительно выросла на фоне премьеры сериала от Amazon

Сериал Fallout привлекает внимание всей индустрии, а данные, полученные от компании Sensor Tower, занимающейся анализом мобильных устройств, показывают, какое влияние он оказывает на видеоигры.

Данные, собранные Layer Licensing показывают, что ежедневный доход мобильного спин-оффа Fallout Shelter вырос с чуть более 20 000 долларов 10 апреля 2024 года (в день дебюта сериала) до 80 000 долларов к 13 апреля.

Аналогичным образом, количество скачиваний в день выросло с 20 000 до 60 000 в течение трех дней. Более того, в течение 24 часов после дебюта шоу ежедневные загрузки выросли на 20 %.

Fallout Shelter поднялась на 7-е место в чарте лучших бесплатных игр для iOS в США — это самая высокая позиция, которую игра занимала с июня 2018 года, когда Shelter получила толчок к распространению после объявления о выходе на PS4 и Switch.