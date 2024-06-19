FANTASIAN Neo Dimension выйдет этой зимой

Приключенческая ролевая игра от создателя серии Final Fantasy.

Главный герой по имени Лео пускается на розыски отца, но после мощного взрыва попадает в альтернативное измерение — «Машинное царство». Лео помнит только лишь о девушке Кине, которая в силах возвратить его в «Человеческое царство».

Вам необходимо отправиться в странствие, чтобы вернуть утраченную память, и при этом попытаться открыть для себя тайну мистической инфекции, поглощающей человечество.