Отец FINAL FANTASY, Хиронобу Сакагути, и известный композитор Нобуо Уэмацу возвращаются, чтобы представить оригинальную историю RPG.
Испытайте улучшенную версию FANTASIAN, первоначально выпущенную для Apple Arcade в 2021 году, с совершенно новыми функциями, включая английскую и японскую озвучку и дополнительную опцию сложности.
Играя за Лео, отправляйтесь в приключение, чтобы найти свои воспоминания и спасти мир от механической инфекции. Маневрируйте траекториями своих навыков во время боя и погрузитесь в новое измерение с уникальным поворотом в классической ролевой игре.
FANTASIAN Neo Dimension выходит на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S и Steam этой зимой.
FANTASIAN Neo Dimension выйдет этой зимой
Отец FINAL FANTASY, Хиронобу Сакагути, и известный композитор Нобуо Уэмацу возвращаются, чтобы представить оригинальную историю RPG.