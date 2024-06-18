Square Enix, по слухам, сегодня анонсирует выход Fantasian на других платформах

Fantasian, игра для Apple Arcade, написанная и спродюсированная создателем Final Fantasy Хиронобу Сакагучи, по слухам, выйдет на консолях и ПК в этом году.

Об этом сообщает инсайдер индустрии Нейт Ненависть (Nate the Hate), который уже не раз рассказывал о событиях до их официального анонса.

В новом подкасте Nate the Hate утверждает, что Square Enix сотрудничает с разработчиком Mistwalker для издания Fantasian для консолей Nintendo Switch, Xbox и PlayStation.

По его словам, игра будет анонсирована для Switch во время сегодняшней презентации Nintendo Direct.

Первая часть Fantasian вышла на Apple Arcade в апреле 2021 года, а вторая - четыре месяца спустя.

В Fantasian Сакагути вернулся к традиционному пошаговому ролевому геймплею впервые после Lost Odyssey 2007 года для Xbox 360.

В игре также звучит саундтрек от легендарного композитора Final Fantasy Нобуо Уемацу.

Однако самой уникальной особенностью игры является ее художественный стиль - все окружение игры представляет собой реальные диорамы, созданные японскими художниками, которые работали над фильмами со спецэффектами, включая фильмы о Годзилле, "Атака на титанов" и "Ультрамен".

Затем эти диорамы были отсканированы и превращены в игровое окружение, в результате чего получились реалистичные фоны.

В прошлом году Сакагути заявил, что хочет со временем выпустить Fantasian на ПК, а также, возможно, поработать над сиквелом.