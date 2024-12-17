Японская ролевая игра получила демоверсию FANTASIAN Neo Dimension на всех платформах

Square Enix и Mistwalker представили демоверсию японской пошаговой ролевой игры FANTASIAN Neo Dimension для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam. К сожалению, владельцы PlayStation 4 остались без возможности опробовать демоверсию.

Игроки смогут познакомиться с первыми часами приключения, исследовать механику многомерных сражений и начать разгадывать тайну мира, а также потерянные воспоминания главного героя Лео. Прогресс, достигнутый в демоверсии, можно будет перенести в полную версию игры.

FANTASIAN Neo Dimension вышла 5 декабря 2024 года и доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam.