Новый взгляд на утраченный Far Cry 1 - мод Project Beta

Не так давно в сообществе модостроя Far Cry 1 появилась интересная работа на просторах MODDB — Project Beta, прямой и единственный духовный наследник заброшенного BRP. Этот мод стремится воссоздать раннюю, вырезанную версию Far Cry 2002–2003 годов.

Пока проект находится в разработке, но уже демонстрирует впечатляющий уровень детализации уровней, и не только.

Обратите внимание на абсолютно новые уровни не имеющие ничего общего (или мало общего) с оригинальной игрой.

Те самые вырезанные пещеры из Training, как один из путей к заброшенному пирсу на другом конце острова

Уровни радуют глаз своей красотой и проработанностью. Каждая локация наполнена живописными пейзажами, детализированными объектами и атмосферным освещением. Мир мода создаёт ощущение гармонии и уюта, приглашая игрока исследовать его без спешки!

Транспорт в Project Beta так же перетерпел некоторые изменения, более качественные модели и текстуры в придачу.

Мутанты в Project Beta — это тщательно восстановленные существа, созданные на основе утёкших билдов и ранних концептов игры. Каждый из них получил уникальные модели и анимации, передающие атмосферу альфа-версии Far Cry. В живом геймплейном показе можно увидеть, как эти мутанты ведут себя в игре: их агрессивность, движения и реакции выглядят максимально естественно и напряжённо, что делает игровой процесс ещё более захватывающим.

Оружие - в Project Beta. Демонстрация одного из оружий, Desert Eagle с глушителем и коллиматором

HUD и UI в моде выше всяких похвал, он вобрал в себя всё лучшее из ранних версий!

В заключение

Project Beta — это не просто модификация Far Cry. Это попытка вернуть потерянную историю, раскрыть альтернативный взгляд на известную игру и показать, каким мог бы быть один из самых знаковых шутеров своего времени. Пока проект продолжает развиваться, уже сейчас видно, что он способен подарить уникальный опыт и вдохновить поклонников жанра на новые открытия.