Far Cry 6 стала доступна в Steam ©

Еще в 2019 году компания Ubisoft решила с помпой уйти из Steam и начала выпускать свои новые игры только в сервисе Ubisoft Connect и магазине Epic Games Store. Однако в конце прошлого года что-то произошло и французский издатель начал постепенно возвращаться на цифровую платформу Valve.

Первой такой игрой стала Assassin's Creed Valhalla. А сейчас настало время Far Cry 6, который дебютировал в Steam со скидкой 75%. Оригинальная версия Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года.

В Far Cry 6 ваш персонаж – Дани Рохас, и вам предстоит дать отпор тирании Антона Кастильо в одиночку или в совместном режиме