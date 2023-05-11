Far Cry 6 стала доступна в Steam

Еще в 2019 году компания Ubisoft решила с помпой уйти из Steam и начала выпускать свои новые игры только в сервисе Ubisoft Connect и магазине Epic Games Store. Однако в конце прошлого года что-то произошло и французский издатель начал постепенно возвращаться на цифровую платформу Valve.
Первой такой игрой стала Assassin's Creed Valhalla. А сейчас настало время Far Cry 6, который дебютировал в Steam со скидкой 75%. Оригинальная версия Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года.
В Far Cry 6 ваш персонаж – Дани Рохас, и вам предстоит дать отпор тирании Антона Кастильо в одиночку или в совместном режиме
170 гигабайт..
Мне даже скачивать её влом не то что покупать,так что как то вообще по фиг,сто лет уже у Юбиков ни чего не покупал и нет вообще ни какого желания,уже даже забыл когда они последний раз выпускали что то годное за что захотелось бы заплатить,удивительно но они стали даже хуже чем EA,те хотя бы выпустили классный ремастер Command & Conquer Remastered Collection,ремейк Dead Space и две части Джедаев.
Я что-то с ценниками не понял, что входит в ГОТИ издание и в Голд? Судя по описанию, в ГОТИ входит всё и вся, включая все ДЛСы, но почему цена ниже чем в ГОЛДе?
У Ubisoft наоборот Gold лучше. Можешь даже в Assassins creed посмотреть.
Ибо они говорили, что в стим и ногой не вернуться), а почему цена ниже игре-то вообще-то два года
Хм, у меня вот так выглядит, GotY самый дорогой
Так а чем конкретно лучше? Если в ГОТИ входят все ДЛС (кроме Стартер Пак он не для клавомыши и собственно апгрейда до ГОТИ)?
Да сразу взял ГОТИ как только появилась страница, скорей всего да баг... на скрине видно что входят все сюжетные ДЛСы... в тенге смотрю да, ГОТИ самый дорогой, выходит да, касяк цены... норм так)
Бери готи, они старую регионалку применили похоже, пофиксят скоро
как купить Far Cry 6?
ну как бы я не ем кал, а ел бы так бы попробовал
Судя по обзорам это еще одна тупая, толерантная дресня.
Юбисофт по другому не умеет
Даром не нужен, спасибо.
Если брать, то только без дополнений. Они в этой части, самые никчёмные. А основная сюжетка, в основе норм. И стрельба. Только самолёты сломаны.
И играть если что с 4к текстурами (если видюха больше 6-8гб).
И даром эта помойка ненужон!
Куплю только если есть достижения и карточки