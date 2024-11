Инсайдер: Far Cry 7 могут отложить до 2026 года

Авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон допустил, что шутер Far Cry 7 могут перенести с осени 2025-го на конец 2026 года. Обозреватель также добавил, что Ubisoft выделила на разработку игры дополнительные ресурсы.



В 2023-м тот же Хендерсон рассказывал, что действие Far Cry 7 развернется на Аляске, а в центре истории окажется семья, захваченная группой заговорщиков. На спасение родных главному герою выделят 72 часа игрового времени.



Официально французский издатель седьмую часть Far Cry пока не анонсировал. Шестая игра серии вышла осенью 2021 года и получила сдержанные отзывы игроков и прессы.



По слухам, Ubisoft также трудится над мультиплеерной Far Cry. Ходила информация, что это будет игра в духе Escape from Tarkov с эвакуацией добычи и выживанием в дикой местности.