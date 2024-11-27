Авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон допустил, что шутер Far Cry 7 могут перенести с осени 2025-го на конец 2026 года. Обозреватель также добавил, что Ubisoft выделила на разработку игры дополнительные ресурсы.
В 2023-м тот же Хендерсон рассказывал, что действие Far Cry 7 развернется на Аляске, а в центре истории окажется семья, захваченная группой заговорщиков. На спасение родных главному герою выделят 72 часа игрового времени.
Официально французский издатель седьмую часть Far Cry пока не анонсировал. Шестая игра серии вышла осенью 2021 года и получила сдержанные отзывы игроков и прессы.
По слухам, Ubisoft также трудится над мультиплеерной Far Cry. Ходила информация, что это будет игра в духе Escape from Tarkov с эвакуацией добычи и выживанием в дикой местности.
Инсайдер: Far Cry 7 могут отложить до 2026 года
Авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон допустил, что шутер Far Cry 7 могут перенести с осени 2025-го на конец 2026 года. Обозреватель также добавил, что Ubisoft выделила на разработку игры дополнительные ресурсы.
Че на этот раз, отряд лысых чёрных боевых лесбиянок лет 18 будет уничтожать легионы тупых белых мужиков под заводной кейпоп?
И добавить нечего...
У них тут недавно была коллаборация в игре Rainbow six siege c игрой Nier automata вот как по мнению Ubisoft должна выглядеть 2B :DDD.
лучше пусть сразу игру отменят. и так знаем, что это будет за повесточный кал
Повестка тут самое меньшее из зол. Не смогут создать такого харизматичного перса как Ваас, который хоть и играл театрально. Главный антагонист в 6-й части просто никакущий
интересных персонажей помимо Вааса в farcry 3 предостаточно мне запомнились все друзья гг и сам гг да и в целом история игры была по своему душевная
Не могут именно из-за повесточки, потому что повесточка это не только ЛГБТ, это еще и токсичная позитивность, не дай бог кого-то обидят или заденут чьи-то чувства.
Не согласен. Пейган и Иосиф - тоже очень харизматичные.
Так повестка и мешает созданию харизматичных героев. Меньшее из зол))
72 часа мало довольна. можно не успеть поиследовать мир и позалипать на сновдроп энжын
думаю моддеры отключат таймер)
ясно, модами поправят.
да всем плевать
Так его и ни кто не ждёт!)))))
Хейтеры, фас ))
Да пусть отменят надоели эти фарики уже
Нах он сдался
А какая игра? У них популярность сейчас на дне в последнее время, не удивлюсь что фар край и вовсе отменят
Очень жаль, в любом случае осень для гта, так что пофиг)
Осень для консольщиков, для пк бояр как раз через год.
я который подключает консоль к монитору от пк и по сути ничего не меняется)
А другим прийдётся выживать год без спойлеров, печаль(