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Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
7 241 оценка

Инсайдер: Far Cry 7 могут отложить до 2026 года

Simple Jack
Новости

Авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон допустил, что шутер Far Cry 7 могут перенести с осени 2025-го на конец 2026 года. Обозреватель также добавил, что Ubisoft выделила на разработку игры дополнительные ресурсы.

В 2023-м тот же Хендерсон рассказывал, что действие Far Cry 7 развернется на Аляске, а в центре истории окажется семья, захваченная группой заговорщиков. На спасение родных главному герою выделят 72 часа игрового времени.

Официально французский издатель седьмую часть Far Cry пока не анонсировал. Шестая игра серии вышла осенью 2021 года и получила сдержанные отзывы игроков и прессы.

По слухам, Ubisoft также трудится над мультиплеерной Far Cry. Ходила информация, что это будет игра в духе Escape from Tarkov с эвакуацией добычи и выживанием в дикой местности.

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-5
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Dark1994

Че на этот раз, отряд лысых чёрных боевых лесбиянок лет 18 будет уничтожать легионы тупых белых мужиков под заводной кейпоп?

10
Kolyambus

И добавить нечего...

3
SexualHarassmentPanda

У них тут недавно была коллаборация в игре Rainbow six siege c игрой Nier automata вот как по мнению Ubisoft должна выглядеть 2B :DDD.

0
Инcайдер

лучше пусть сразу игру отменят. и так знаем, что это будет за повесточный кал

7
K0t Felix

Повестка тут самое меньшее из зол. Не смогут создать такого харизматичного перса как Ваас, который хоть и играл театрально. Главный антагонист в 6-й части просто никакущий

-3
Madiark K0t Felix

интересных персонажей помимо Вааса в farcry 3 предостаточно мне запомнились все друзья гг и сам гг да и в целом история игры была по своему душевная

2
as1c K0t Felix

Не могут именно из-за повесточки, потому что повесточка это не только ЛГБТ, это еще и токсичная позитивность, не дай бог кого-то обидят или заденут чьи-то чувства.

1
Инcайдер K0t Felix
Не смогут создать такого харизматичного перса как Ваас

Не согласен. Пейган и Иосиф - тоже очень харизматичные.

0
kaiberserk K0t Felix

Так повестка и мешает созданию харизматичных героев. Меньшее из зол))

0
MunchkiN 616

72 часа мало довольна. можно не успеть поиследовать мир и позалипать на сновдроп энжын

1
Вадим Якимов

думаю моддеры отключат таймер)

1
MunchkiN 616 Вадим Якимов

ясно, модами поправят.

0
КристианПобединский

да всем плевать

0
askazanov

Так его и ни кто не ждёт!)))))

-1
Floww

Хейтеры, фас ))

-1
PREDATOR7706

Да пусть отменят надоели эти фарики уже

-1
Twitch Stream Moments

Нах он сдался

-1
Maksimys Flether

А какая игра? У них популярность сейчас на дне в последнее время, не удивлюсь что фар край и вовсе отменят

-1
Лидер X

Очень жаль, в любом случае осень для гта, так что пофиг)

-2
MadPyramus

Осень для консольщиков, для пк бояр как раз через год.

-1
Лидер X MadPyramus

я который подключает консоль к монитору от пк и по сути ничего не меняется)

2
MadPyramus Лидер X

А другим прийдётся выживать год без спойлеров, печаль(

1