Инсайдер Том Хендерсон прокомментировал утечку скриншотов Far Cry 7

Известный инсайдер Том Хендерсон, неоднократно раскрывавший детали будущих проектов Ubisoft, подтвердил подлинность недавней утечки скриншотов Far Cry 7.

Однако он отметил, что автор утечки «не совсем понимал», что именно публиковал, и решил прояснить ситуацию. Датамайнер, опубликовавший изображения, утверждал, что они показывают Аляску. Однако Том считает, что с большей вероятностью на скриншотах изображены мексиканские джунгли.

Скриншоты относятся к проекту с кодовым названием Talisker. Ещё в 2023 году Хендерсон сообщал, что это была игра, объединявшая сюжетную кампанию и мультиплеер. Позже проект разделили на две отдельные игры: Blackbird (седьмая часть) и Maverick (экстракционный шутер). Хендерсон обратил внимание на билборды со скриншотов, демонстрирующие названия команд. Это часть первоначальной концепции Talisker, где должен был присутствовать командный режим. Источники инсайдера показывали ему соответствующие концепт-арты (с просьбой не распространять), и утёкшие изображения им соответствуют.

На одном из скриншотов заметна гигантская крыса, вцепившаяся зубами в ногу мёртвого бойца и тащащая его куда-то. Хендерсон пояснил, что в сюжете Talisker проводились эксперименты над животными, что привело к появлению подобных мутантов. Эта тематика сохранится в сюжетной кампании Far Cry 7. В то же время мультиплеерный проект Maverick, вероятно, ограничится реалистичными животными вроде волков и медведей.

При этом Хендерсон отметил, что Maverick вполне могут отменить. Даже после перезапуска разработки в Ubisoft не могут найти концепцию увлекательного геймплея. Ситуацию усугубляет частая смена руководства. Ранее глава компании заявлял о желании добавить больше мультиплеерных элементов в серию Far Cry.

Хендерсон также прокомментировал изображение, относящееся непосредственно к сюжету Far Cry 7. На нём изображена богатая семья Беккет — вероятно, похищенные родственники главного героя, которых нужно спасти за ограниченное время. Инсайдер подтвердил, что разработчики всё ещё не отказались от механики ограничения по времени: спасти семью придётся за 24 часа реального времени (72 игровых часа).

Исполнитель роли главного героя пока неизвестен. Хендерсон «слышал», что на пробах присутствовал Кевин Дюранд («Планета обезьян: Новое царство», «Голый пистолет»). В итоге инсайдер подытожил, что скриншоты, скорее всего, взяты из неактуальных игровых сборок. Ранее Хендерсон сообщал, что Far Cry 7 должна выйти в конце 2026 года.