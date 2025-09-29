Farmbotic: фермерство будущего с милыми роботами и кроссплатформенным кооперативом

Farmbotic обещает объединить очарование Stardew Valley и инженерную глубину Satisfactory в одном увлекательном симуляторе фермерства. Во время PC Gaming Show Tokyo Direct был показан новый трейлер, демонстрирующий, как маленькие роботы-помощники помогают вам выращивать урожай, строить машины и соединять трубы, чтобы автоматизировать фермерские процессы. Игра изначально была анонсирована как Farmatic, но новое название звучит значительно привлекательнее и запоминающееся.

В Farmbotic вас ждёт сочетание милых фермерских приключений и исследования шахт с врагами, что добавляет игре динамики и разнообразия. Кроме того, игра предлагает кооперативный режим, позволяющий совместно обустраивать ферму с друзьями, а кроссплатформенность гарантирует, что никто не останется в стороне — играть можно вместе на PC, PS5 и Xbox.

Стиль Farmbotic вдохновлён ретро-футуризмом 70-х и 90-х годов, а роботы с милыми кроличьими ушками создают атмосферу очаровательного, но технологически продвинутого мира. В трейлере показаны механизмы, фермы и роботы, выполняющие задачи, которые раньше занимали у игрока часы, что делает процесс игры более стратегическим и увлекательным.

Пока фанаты, посетившие Tokyo Game Show, уже могли опробовать Farmbotic, остальным придётся подождать до запуска в 2026 году. Тем временем игру можно добавить в список желаний на Steam, чтобы не пропустить старт. Farmbotic обещает стать свежим взглядом на жанр симуляторов фермерства, где технологии и милота идут рука об руку.