Farming Simulator 22 получила новые многопользовательские режимы ©

Поскольку профессиональная лига Farming Simulator League (FSL) готовится к пятому сезону, Farming Simulator 22 обновляет свой многопользовательский компонент новыми и бесплатными соревновательными режимами для всех: режим укладки тюков и режим арены теперь доступны на ПК и консолях. Издатель и разработчик GIANTS Software выпустил новые многопользовательские режимы в составе патча 1.10.

Известный по FSL, режим арены открыт для всех без необходимости регистрации в международной лиге киберспорта. Две команды, состоящие из трех игроков в каждой, соревнуются за рекорд, собирая пшеницу, прессуя тюки и доставляя их в свой амбар. Дополнительные уровни тактического игрового процесса обеспечиваются фазой выбора и запрета, рандомизированными бонусами и возможными несколькими стратегическими подходами. Существует также режим обучения, чтобы каждый мог легко проверить его — даже самостоятельно.

Farming Simulator 22 доступна для ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.