Релиз Farworld Pioneers для PlayStation отложен, разработчики решают проблемы ©

После бурного запуска Farworld Pioneers 30 мая разработчик игры, Igloosoft, устранил множество обнаруженных ошибок и проблем. Несмотря на первоначальное обещание игры стать научно-фантастическим приключением-песочницей в стиле Terraria, ее выпуск был отмечен различными проблемами, что привело к в основном негативным отзывам в Steam. В недавней разработке Igloosoft объявила о временной отсрочке дебюта игры на PlayStation.

Igloosoft обратилась в Twitter, чтобы напрямую связаться со своей базой игроков, как текущими, так и потенциальными, относительно ситуации:

«Уважаемые пионеры и будущие пионеры, мы понимаем, что версии Farworld Pioneers для ПК и Xbox были запущены с рядом проблем, и мы прилагают все усилия, чтобы исправить ситуацию как можно скорее. Все обновления для ПК также появятся в версии для Xbox чуть позже».

Они также уточнили свое решение отложить первоначально запланированный релиз PlayStation 14 июня:

«Мы решили временно отложить запланированный релиз PlayStation 14 июня и скоро объявим новую дату выпуска. Мы в долгу перед теми, кто уже играл и оплатил игру, сделать исправление существующей версии игры приоритетом. Хотя мы хотели бы поделиться фиксированными сроками, мы не хотим давать обещаний, которые не сможем выполнить».

Подчеркнув свою приверженность решению проблем, Igloosoft рассказала о своих постоянных усилиях:

«Мы небольшая команда, и нам нужно убедиться, что наши исправления выпускаются с надлежащим тестированием, чтобы снизить вероятность появления новых ошибок. Мы работаем без остановки, чтобы исправить основные проблемы, улучшить ИИ и решить некоторые из распространенных проблем, возникающих по отзывам игроков. Спасибо за ваше терпение».

Ранее Igloosoft подробно описал основные проблемы, которые в настоящее время преследуют игру, включая проблемное поведение колонистов NPC, падение персонажей сквозь полы, нестабильность в многопользовательском режиме и пользовательский интерфейс, требующий значительных улучшений. В частности, проблемы с NPC варьировались от блуждания в опасных зонах и неправильного использования кроватей до реакции в боевых сценариях.

Разработчики признали сложность этих проблем, сделав их решение своим главным приоритетом. В настоящее время они изучают возможные решения этих проблем, связывая проблему с падением персонажа с возможным поведением ИИ и изменениями загрузки фрагментов. Нестабильность многопользовательского режима также находится под пристальным вниманием, и команда усердно работает над выявлением основной причины.