FBC: Firebreak привлекла один миллион игроков

Хотя отзывы были довольно неоднозначными, FBC: Firebreak все же удалось привлечь любопытных игроков на свои серверы. Кооперативная игра от Remedy Entertainment преодолела свой первый символический рубеж.

Более миллиона игроков опробовали игру с момента ее выпуска 17 июня. Конечно, речь не идёт о продажах, поскольку FBC: Firebreak включена как в Game Pass, так и в PlayStation Plus Extra.

По состоянию на прошлую ночь мы превысили 1 миллион игроков в FBC: Firebreak. Это значимая веха, поэтому спасибо вам за игру от всех нас в Remedy. Мы знаем, что впереди нас ждет еще много работы, и мы очень мотивированы. Мы готовим много интересного для игроков Firebreak! Подробнее об этом скоро.