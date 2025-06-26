FBC: Firebreak привлекла один миллион игроков

Хотя отзывы были довольно неоднозначными, FBC: Firebreak все же удалось привлечь любопытных игроков на свои серверы. Кооперативная игра от Remedy Entertainment преодолела свой первый символический рубеж.
Более миллиона игроков опробовали игру с момента ее выпуска 17 июня. Конечно, речь не идёт о продажах, поскольку FBC: Firebreak включена как в Game Pass, так и в PlayStation Plus Extra.
По состоянию на прошлую ночь мы превысили 1 миллион игроков в FBC: Firebreak. Это значимая веха, поэтому спасибо вам за игру от всех нас в Remedy. Мы знаем, что впереди нас ждет еще много работы, и мы очень мотивированы. Мы готовим много интересного для игроков Firebreak! Подробнее об этом скоро.
онлайн в стиме ))) не думаю что на других платформах он будет сильно отличаться
ну так имеют в виду не играющих, а купивших
Как раз таки имеют в виду не купивших, а хотя бы единожды запустивших игру на всех платформах, включая gamepass, ps plus
Разработчик/издатель: Лечебное Развлечение. XD
Из этого миллиона 90% дропнула игру после 10-20 минут.
было бы в игре скрюченное хлебало Сэма Лейка - привлекли бы лямов десять
О как, с 2к до миллиона за несколько дней, даже без агрессивного маркетинга. Магия не иначе. Не будут же разработчики врать, да?
попробовали, поплевались и ушли. Эта успех!
Открытое признание провала всегда утыкается в количество запустивших продукт игроков. Не проданных копий, а именно в количество запусков. А для масштабов двух пассов- 1 миллион это просто шутка