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FBC: Firebreak Лето 2025
Экшен, Шутер, От первого лица
4.6 14 оценок

FBC: Firebreak выйдет с русскими субтитрами - озвучка только на английском

butcher69 butcher69

Remedy Entertainment раскрыла языковую поддержку кооперативного шутера FBC: Firebreak. Игра получит субтитры на 14 языках, включая русский. Однако озвучка будет доступна только на английском.

Релиз FBC: Firebreak запланирован на лето 2025 года. События развернутся во вселенной Control. Игрокам предстоит стать оперативниками Федерального бюро контроля и отправиться в Старейший дом — мрачное место, наполненное паранормальными угрозами.

Геймплей будет строиться вокруг совместного прохождения миссий, использования сверхъестественных способностей и настройки арсенала гаджетов и оружия.

Издателем выступает сама Remedy, благодаря чему игра выйдет в Steam, а также будет доступна в Game Pass и PS Plus в день релиза.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

На скрине офисные помещения из Control, цветовая гамма прям точь в точь ))

3
OnlyWatch

Ну так игра по вселенной Control, что тут удивительного?

2
Max Rolens OnlyWatch

Но в руках у нашего солдата М3

2
Jarvis666 OnlyWatch

Лол, а ведь правда в той же вселенной, ну ладно, пусть будет

1
Punisher1

Интересно сколько этот шедевр продержится

3
MLuschikov

игра ремеди выйдет без ру озвучки? кто бы сомневался

1
Janekste
Геймплей будет строиться вокруг совместного прохождения миссий

А ведь могли сделать крутое одиночное приключение, в котором совместный режим просто приятное дополнение, а не основа всего и вся. Мне грустно до слёз видеть такой убогий проект от знаменитой Remedy. Не такой продукт хочется получить от них. Не такой. Точка.