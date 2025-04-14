FBC: Firebreak выйдет с русскими субтитрами - озвучка только на английском

Remedy Entertainment раскрыла языковую поддержку кооперативного шутера FBC: Firebreak. Игра получит субтитры на 14 языках, включая русский. Однако озвучка будет доступна только на английском.
Релиз FBC: Firebreak запланирован на лето 2025 года. События развернутся во вселенной Control. Игрокам предстоит стать оперативниками Федерального бюро контроля и отправиться в Старейший дом — мрачное место, наполненное паранормальными угрозами.
Геймплей будет строиться вокруг совместного прохождения миссий, использования сверхъестественных способностей и настройки арсенала гаджетов и оружия.
Издателем выступает сама Remedy, благодаря чему игра выйдет в Steam, а также будет доступна в Game Pass и PS Plus в день релиза.
На скрине офисные помещения из Control, цветовая гамма прям точь в точь ))
Ну так игра по вселенной Control, что тут удивительного?
Но в руках у нашего солдата М3
Лол, а ведь правда в той же вселенной, ну ладно, пусть будет
Интересно сколько этот шедевр продержится
игра ремеди выйдет без ру озвучки? кто бы сомневался
А ведь могли сделать крутое одиночное приключение, в котором совместный режим просто приятное дополнение, а не основа всего и вся. Мне грустно до слёз видеть такой убогий проект от знаменитой Remedy. Не такой продукт хочется получить от них. Не такой. Точка.