FBC: Firebreak выйдет с русскими субтитрами - озвучка только на английском

Remedy Entertainment раскрыла языковую поддержку кооперативного шутера FBC: Firebreak. Игра получит субтитры на 14 языках, включая русский. Однако озвучка будет доступна только на английском.

Релиз FBC: Firebreak запланирован на лето 2025 года. События развернутся во вселенной Control. Игрокам предстоит стать оперативниками Федерального бюро контроля и отправиться в Старейший дом — мрачное место, наполненное паранормальными угрозами.

Геймплей будет строиться вокруг совместного прохождения миссий, использования сверхъестественных способностей и настройки арсенала гаджетов и оружия.

Издателем выступает сама Remedy, благодаря чему игра выйдет в Steam, а также будет доступна в Game Pass и PS Plus в день релиза.