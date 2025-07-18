Разработчики FBC: Firebreak анонсировали первый крупный контентный апдейт

Студия Remedy поделилась подробностями о первом масштабном обновлении для кооперативного шутера FBC: Firebreak. Апдейт будет бесплатным для всех владельцев игры.

В игре появится обучающий уровень, а также дополнительные элементы лора, чтобы пользователи лучше понимали свою роль внутри вселенной Firebreak. Кроме того, авторы внедрят интерактивные подсказки, которые будут появляться в нужные моменты.

Обновление также расширит боевую часть игры. В арсенале появятся три новых тяжёлых оружия, а систему прокачки экипировки заменит гибкая система модификаций, позволяющая настраивать снаряжение под стиль игрока.

Механика заражения и уровней допуска будет переработана: вместо неё появятся мини-квесты трёх типов – короткие, продолжительные и задания с заражёнными объектами. В Remedy обещают, что таких поручений со временем станет ещё больше.

Изменения затронут и структуру миссий: появится больше разнообразия в действиях, необходимых для выполнения целей, а ключевые элементы уровней (душевые, склады, зиплайны) получат рандомизированное размещение.

Среди прочих нововведений:

Новый четвёртый класс бойца, ориентированный на борьбу с плесенью;

Дополнительный уровень и три новые зоны;

Новый статусный эффект;

Два уникальных противника.

Выход первого масштабного апдейта состоится в сентябре. На момент публикации новости FBC: Firebreak имеет 67% положительных отзывов в Steam.