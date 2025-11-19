Remedy перенесла следующее крупное обновление для FBC: Firebreak на январь

Remedy Entertainment выпустила новое обновление для FBC: Firebreak, многопользовательской игры, действие которой разворачивается во вселенной Control и Alan Wake. Однако, вопреки предыдущим анонсам, это обновление не включает новый игровой режим.

Разработчик включил кроссплатформенный голосовой чат для дальнейшего сплочения сообщества, но, вопреки ожиданиям, крупное ноябрьское обновление Rogue Protocol не вышло вместе с этой функцией.

Remedy отложила обновление Rogue Protocol, которое добавит доступ к новому игровому режиму Endless Shift, до января 2026 года. Согласно официальному описанию, этот режим напоминает режим орды в FBC: Firebreak.

В Endless Shift игроки отправляются на запечатанные арены, где им предстоит выжить как можно дольше, но с каждой новой волной противники становятся сложнее. В конце каждого раунда вы получаете «Порчу» — новую валюту, которую можно обменять на улучшения и более мощное оружие.

Чтобы привлечь больше внимания к этому режиму, Remedy представит награды, которые можно будет заработать только с помощью Endless Shift.