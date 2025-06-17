Шутер FBC: Firebreak перестали продавать в российском Steam

Судя по всему, решение приняли на фоне недоступности серверов в регионе

Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment сняли с продажи в российском сегменте Steam. Примечательно, что игра была доступна для покупки первые пару часов после релиза. К тому же еще пока можно приобрести ряд DLC.

По всей видимости, Remedy приняла решение прекратить продажи на фоне жалоб геймеров из России, связанных с недоступностью серверов. При входе игра встречает ошибкой о невозможности установить соединение.

Ранее разработчики FBC: Firebreak на сайте поддержки написали, что не гарантируют работоспособность игры на территории России и Китая из-за «сетевых условий, специфичных для данных стран».