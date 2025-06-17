Шутер FBC: Firebreak перестали продавать в российском Steam

Судя по всему, решение приняли на фоне недоступности серверов в регионе
Кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment сняли с продажи в российском сегменте Steam. Примечательно, что игра была доступна для покупки первые пару часов после релиза. К тому же еще пока можно приобрести ряд DLC.
По всей видимости, Remedy приняла решение прекратить продажи на фоне жалоб геймеров из России, связанных с недоступностью серверов. При входе игра встречает ошибкой о невозможности установить соединение.
Ранее разработчики FBC: Firebreak на сайте поддержки написали, что не гарантируют работоспособность игры на территории России и Китая из-за «сетевых условий, специфичных для данных стран».
Ты че-то загоняешься. Каждому свое, но лично мне моя страна дороже зарубежных игр
Молодец, только впредь не навязывай свое мнение а держи его при себе, не все станут играть в Смуту когда/если зарубежных игр не станет.
Удачи Финским ШАРЛАТАНАМ
Хорошо, что я в сетевое дроч*во не лезу, даже от таких именитых разработчиков.
Понимаю, что студия не от хорошей жизни выпускает это, зарабатывать надо как-то
то есть cube от мандфиш это другое ?
Cube мне неинтересен абсолютно
ну чего ещё ожидать? Зато в израиле будут продавать по 100500 переизданий
Он нам и на**й не нужно
Она даже на Xbox не работает(
Узнал о шутере из этого поста😅
чище воздух без всякого мусора
Как на пс5 сделать так чтобы всё работало?
Ахаха, сначала продали игру, потом такие ой, у вас же тут интернет из палок и желудей, сервера не вывозят, забираем назад. Remedy просто провернула гениальный финт ушами, сначала создав проблему, а потом героически от неё избавив, сняв игру с продажи. Они ведь заранее писали, что не могут ничего гарантировать из-за специфических сетевых условий, но решили всё равно попробовать срубить немного денег. По сути, они провели платный бета-тест на реальных пользователях, собрали жалобы и вместо того, чтобы чинить, просто нажали кнопку отмены. Теперь можно продавать DLC к игре, которую нельзя купить, вот это бизнес-модель, вот это я понимаю. А жалобы игроков? Пфф, это просто фидбэк для улучшения будущих проектов, которые тут тоже, возможно, работать не будут.