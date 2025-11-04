ЧАТ ИГРЫ
EA Sports FC 26 26.09.2025
Симулятор, Спорт, Футбол
5.1 78 оценок

EA Sports FC 26 тестирует режим открытого мира

TheSkoofLord TheSkoofLord

Electronic Arts запустила масштабное тестирование режима открытого мира для футбольного симулятора EA Sports FC 26. Первыми возможность опробовать нововведение получили игроки из США, Канады и Великобритании.

Разработчики заявили, что это самый крупный игровой тест в истории франшизы. Основная цель — собрать отзывы для улучшения стабильности и технических аспектов нового режима. Согласно официальной информации, тестируемые механики являются абсолютной новинкой и появятся в будущих частях серии.

Для издателя такая структура также открывает новые возможности монетизации. Появление режима открытого мира в EA Sports FC 26 может укрепить позиции франшизы на рынке и повлиять на развитие будущих игр серии.

Боярынъ

В 30 части будет открытый мир

1