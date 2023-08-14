SKIDROW взломали защиту Denuvo в Fe - игра оставалась не взломанной более 5 лет ©

Сегодня группа SKIDROW взломали защиту Denuvo в игре Fe от издательства EA.

Сразу стоит уточнить, что на этой игре стоит упрощённая защита Denuvo, которая установлена не на Exe-файл, а на основную DLL игры (особенность движка Unity), поэтому SKIDROW полностью удалили DLL с Denuvo и восстановили все вызовы игры к очищенному DLL. Таким образом они недавно взломали аналогичную Drone Swarn. К слову такая же версия защиты установлена на Two Point Campus, поэтому возможно стоит ожидать взлом от SKIDROW и на эту игру спустя какое-то время.

Несмотря на то, что данная версия защиты легче поддаётся для взлома чем те версии, которые взламывает EMPRESS, она все равно является большой проблемой для взломщиков, из-за чего игра оставалась не взломанной более пяти лет.

Fe - это инди-игра, совмещающая в себе жанр приключенческого боевика, и метроидвании, разработанная независимой студией Zoink и опубликованная компанией EA Games в рамках программы EA Originals.