SKIDROW взломали защиту Denuvo в Fe - игра оставалась не взломанной более 5 лет

Сегодня группа SKIDROW взломали защиту Denuvo в игре Fe от издательства EA.
Сразу стоит уточнить, что на этой игре стоит упрощённая защита Denuvo, которая установлена не на Exe-файл, а на основную DLL игры (особенность движка Unity), поэтому SKIDROW полностью удалили DLL с Denuvo и восстановили все вызовы игры к очищенному DLL. Таким образом они недавно взломали аналогичную Drone Swarn. К слову такая же версия защиты установлена на Two Point Campus, поэтому возможно стоит ожидать взлом от SKIDROW и на эту игру спустя какое-то время.
Несмотря на то, что данная версия защиты легче поддаётся для взлома чем те версии, которые взламывает EMPRESS, она все равно является большой проблемой для взломщиков, из-за чего игра оставалась не взломанной более пяти лет.
Fe - это инди-игра, совмещающая в себе жанр приключенческого боевика, и метроидвании, разработанная независимой студией Zoink и опубликованная компанией EA Games в рамках программы EA Originals.
Это что же, новость про взлом и не про Empress?)
Я думал они свернули свою деятельность
Денуво в инди игре 5 лет... Что? Зачем?
"от издательства EA"
И охота им было за нее платить?) странные же люди
Может новичков тренировали?
Может быть пробник просто для дальнейшего взлома других игр!?)
Отлично! Дерьнувку опять нокаутировали!
Сколько чувакам лет, наверно лет по 50.
Не взламывали, потому что никто не просил.
Неужели намечается конкуренция среди хакеров? Давно пора бы.
ничего не намечается - в игре стояла денува пятилетней давности, последние же всё так же ломает только емпресс
Они вроде и раньше ломали, типа в затишье сидели, или это просто другие под их ником!?
Нет, тут принципиально другой метод взлома защиты в отличии от EXE-версий. Насколько я знаю они пытались найти людей для взрослой Дуни и пока это не увенчалось успехом.
Но они все равно молодцы - хотя бы пытаются, в отличии от других групп, которые опустили руки и разбежались. Игры с DLL-Denuvo и Aderow - всяко лучше чем ничего, среди них тоже бывают хорошие игры.
Ломают какое-то дерьмо, которое никому и на не на