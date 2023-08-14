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об игре
Fe 16.02.2018
7.1 45 оценок

SKIDROW взломали защиту Denuvo в Fe - игра оставалась не взломанной более 5 лет

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AceTheKing
Новости

Сегодня группа SKIDROW взломали защиту Denuvo в игре Fe от издательства EA.

Сразу стоит уточнить, что на этой игре стоит упрощённая защита Denuvo, которая установлена не на Exe-файл, а на основную DLL игры (особенность движка Unity), поэтому SKIDROW полностью удалили DLL с Denuvo и восстановили все вызовы игры к очищенному DLL. Таким образом они недавно взломали аналогичную Drone Swarn. К слову такая же версия защиты установлена на Two Point Campus, поэтому возможно стоит ожидать взлом от SKIDROW и на эту игру спустя какое-то время.

Несмотря на то, что данная версия защиты легче поддаётся для взлома чем те версии, которые взламывает EMPRESS, она все равно является большой проблемой для взломщиков, из-за чего игра оставалась не взломанной более пяти лет.

Fe - это инди-игра, совмещающая в себе жанр приключенческого боевика, и метроидвании, разработанная независимой студией Zoink и опубликованная компанией EA Games в рамках программы EA Originals.

15
15
Fe
16.02.2018
Комментарии: 15
Ваш комментарий
AndrewSolt

Это что же, новость про взлом и не про Empress?)

14
Mr_Bredman

Я думал они свернули свою деятельность

4
Big and Fat

Денуво в инди игре 5 лет... Что? Зачем?

3
PuserG

"от издательства EA"

2
Big and Fat PuserG

И охота им было за нее платить?) странные же люди

2
zzver1989

Может новичков тренировали?

0
askazanov

Может быть пробник просто для дальнейшего взлома других игр!?)

0
yariko ookami

Отлично! Дерьнувку опять нокаутировали!

1
Парамон Ильич

Сколько чувакам лет, наверно лет по 50.

0
Wing42

Не взламывали, потому что никто не просил.

0
001fess

Неужели намечается конкуренция среди хакеров? Давно пора бы.

-1
Iktar

ничего не намечается - в игре стояла денува пятилетней давности, последние же всё так же ломает только емпресс

2
askazanov

Они вроде и раньше ломали, типа в затишье сидели, или это просто другие под их ником!?

0
AceTheKing

Нет, тут принципиально другой метод взлома защиты в отличии от EXE-версий. Насколько я знаю они пытались найти людей для взрослой Дуни и пока это не увенчалось успехом.

Но они все равно молодцы - хотя бы пытаются, в отличии от других групп, которые опустили руки и разбежались. Игры с DLL-Denuvo и Aderow - всяко лучше чем ничего, среди них тоже бывают хорошие игры.

0
Палыч Роков

Ломают какое-то дерьмо, которое никому и на не на

-2