Ferocious, вдохновленная Jurassic Park и Crysis, получила новый геймплейный трейлер

IGN поделился новым геймплейным трейлером для предстоящего экшн-шутера от первого лица Ferocious. Ferocious разрабатывается небольшой командой и обещает порадовать многих поклонников шутеров от первого лица старой школы. Этот новый игровой трейлер демонстрирует некоторых динозавров и доисторических животных, с которыми игроки столкнутся. Он также дает нам представление о мехе, которым вы сможете управлять.

Вдохновленная классическими приключенческими историями, такими как King Kong и Jurassic Park, а также современными тактическими шутерами, такими как Crysis, Ferocious погружает игроков в напряженные бои в джунглях.

В Ferocious ваше приключение начинается после кораблекрушения в неизведанных водах Тихого океана, где вы просыпаетесь на берегу смертельно опасного острова. Ваша главная задача — найти пропавшего брата, но по мере того, как вы продвигаетесь глубже, становится очевидно, что вы не единственный человек на острове. Его заполонили наемники, подготавливая почву для игры в скрытность, стратегию и выживание. Перемещайтесь по тщательно проработанным картам, каждая из которых предлагает уникальные стратегии для обхода вражеских патрулей и лагерей.

К сожалению, пока нет информации о предполагаемой дате выхода игры.