Началось открытое тестирование Ferocious - шутера с динозаврами в духе Turok и Crysis

Разработчики из OMYOG и издатель tinyBuild запустили открытое игровое тестирование шутера от первого лица Ferocious. Все желающие могут запросить доступ через страницу игры в Steam. На этот раз участие смогут принять все, кто подаст заявку — если не возникнет технических проблем. Тест включает в себя первый уровень под названием Crevasse.

Ferocious предлагает игрокам выживание на опасном тропическом острове, полном наемников, динозавров и дикой природы, реагирующей на действия героя. Мир живет своей жизнью: хищники, разрушенные руины и ландшафт не только создают атмосферу, но и влияют на игровой процесс.

Игрокам предстоит вести динамичные бои, крафтить снаряжение из подручных ресурсов и адаптироваться к меняющимся условиям. Особенность проекта — возможность использовать природу в своих целях: управлять динозаврами, открывать скрытые пути и проникать в охраняемые зоны.

Ferocious обещает стать уникальным приключением, сочетающим зрелищные сражения и глубокое погружение в мир, где природа — не фон, а полноправный участник событий.