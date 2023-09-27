Electronic Arts сняла с цифровой продажи все предыдущие игры серии FIFA ©

Electronic Arts больше не может зарабатывать на продаже игр серии FIFA. В этом нет ничего удивительного, поскольку лицензия на этот бренд уже закончилась, и ее решили не продлевать. Поэтому в этом году, впервые за много лет, мы получим не новую "фифу", а EA Sports FC 24.

К сожалению, поклонники классической серии FIFA или люди, жаждущие вернуться в прошлое и еще раз поиграть в культовые игры, не смогут этого сделать. По крайней мере, не так просто и официально. В связи с окончанием срока действия лицензии EA была вынуждена изъять из продажи предыдущие игры серии. Речь идет о всех цифровых магазинах, включая PSN, Steam, Xbox Store, Nintendo eShop и т.п. Эта ситуация касается всех игр серии, начиная с версии 2014 года (как самой старой из доступных для цифрового приобретения на сегодняшний день) и заканчивая последней FIFA 23.

В магазинах FIFA 22 и 23 продаются в коробочных версиях, так что если ситуация не изменится, то это последний момент для покупки любой из этих игр. В обе новинки можно также поиграть в рамках подписок EA Play и Xbox Game Pass (включая версию для ПК). Как долго они будут доступны там, неизвестно.

Очень сомнительно, что эти игры когда-нибудь вернутся в продажу. Компания намерена создавать собственные продукты, не полагаясь на EA. Это, в свою очередь, привело к решению начать серию EA Sports FC, первая часть которой дебютирует 29 сентября.