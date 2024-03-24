Намек на ремейк? Коллекционное издание Final Fantasy 14: Dawntrail содержит предметы из Final Fantasy 9

Вместе с объявлением даты выхода Final Fantasy 14: Dawntrail компания Square Enix представила различные издания расширения. Цифровое стандартное издание стоит $39,99 и включает в себя расширение (с доступом к предыдущим расширениям, таким как Shadowbringers и Endwalker). Что касается коллекционного издания, то оно включает в себя расширение и цифровые дополнения по мотивам Final Fantasy 9.

Среди них — Ковчег, новый маунт, основанный на знаменитом Эйдолоне, миньон Гарнет Тил Александрос и кисть Чокобо для пиктомантов. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть Ковчег в действии. Существуют цифровое и физическое коллекционные издания: первое включает в себя игру и внутриигровые бонусы за 59,99 долларов. Второе включает в себя коллекционное издание за $214,99, в которое входят цифровое коллекционное издание и коллекционная коробка для ПК.

"Вы, наверное, заметили здесь много отсылок к Final Fantasy 9... но причина этого - секрет", - сказал продюсер и геймдиректор Final Fantasy 14 Наоки Ёсиида (Naoki Yoshida) во время панели игры на PAX East 2024. Как сообщалось ранее, по данным Gematsu, ремейк Final Fantasy 9 находится в разработке.

Игроки PS4, PS5 и Xbox Series X/S, которым нужны физические предметы, должны приобрести коллекционную коробку отдельно. Она стоит 155 долларов и включает в себя бокс-арт работы Ёситаки Амано, высококачественную фигурку Воина Света в стиле новой профессии "Гадюка", карту Adventurer's Cloth Map со всеми новыми локациями, блокнот The Unending Journey и футляр для ручки Adventurer's Pen Case.

Final Fantasy 14: Dawntrail выйдет 2 июля, а предварительные заказы начнутся 26 марта.