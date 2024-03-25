"Я дам вам неделю": Final Fantasy 14: Dawntrail была отложена, чтобы у игроков было время на дополнение к Elden Ring

Вчера мы узнали, когда выйдет расширение Dawntrail для Final Fantasy 14. Наоки Ёсида, геймдиректор как базовой игры, так и пятого DLC, объявил дату выхода и время начала раннего доступа, вплетя в свою речь тему дополнения Elden Ring.

Ранний доступ для Final Fantasy XIV: Dawntrail откроется 28 июня 2024 года.Официальный же релиз состоится 2 июля 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Объявляя эти ключевые даты для Dawntrail, Ёсида сказал, что изначально ранний доступ должен был открыться на неделю раньше, но планам Square Enix помешало дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring, которое дебютирует 21 июня.

Разумеется, это объяснение было выдержано в шутливом тоне и вряд ли будет воспринято всерьез (хотя дата выхода Shadow of the Erdtree, несомненно, имела значение для Square Enix). В шутливой форме Ёсида "подарил" игрокам неделю на то, чтобы насладиться расширением к блокбастеру студии FromSoftware, после чего мы сможем полностью сосредоточиться на Final Fantasy XIV: Dawntrail.