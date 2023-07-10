Продажи серии Final Fantasy превысили 180 миллионов копий ©

В рамках сотрудничества с японской музыкальной театральной группой компания Square Enix объявила о том, что франшиза Final Fantasy была продана в количестве более 180 миллионов копий по всему миру.

Мы рады сообщить, что окончательно утверждена программа выступлений Takarazuka Revue на 2024 год для Takarazuka Grand Theatre и Tokyo Takarazuka Theatre. [...] С момента выхода первой игры в 1987 году легендарная серия Final Fantasy разошлась и была загружена по всему миру тиражом более 180 миллионов копий. Благодаря прекрасной графике, уникальному мировоззрению и богатой сюжетной линии, серия покорила людей не только в Японии, но и во всем мире и вышла за пределы видеоигр, включив в себя телевизионные драмы, фильмы, кабуки и различные другие средства массовой информации. Последняя игра серии, FINAL FANTASY XVI, была выпущена в июне 2023 года и произвела фурор во всем мире; она будет представлена на Takarazuka Revue. Сотрудничество между Takarazuka Revue и FINAL FANTASY позволит создать инновационное музыкальное произведение.

Final Fantasy XVI - это более насыщенная экшеном игра, чем ее предшественники, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который противостоит различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.