Square Enix анонсировала две новые книги по Final Fantasy 16

Square Enix сообщила, что в 2026 году под лейблом Square Enix Books будут изданы две новые книги по FF16, начиная с английского издания LOGOS: The World of Final Fantasy 16, которое выйдет в марте 2026 года. В дополнение к LOGOS издательство также выпустит английское издание The Art of Final Fantasy 16: Echoes of the Rising Tide, выход которого запланирован на май 2026 года.

LOGOS - это энциклопедия, в которой содержится множество записей, взятых из дневников, писем и разговоров персонажей FF16. В некотором смысле это окно в королевство Валистея с рассказами о жизни его обитателей.

Новый 92-страничный артбук в твердом переплете является дополнением к изданию The Art of Final Fantasy 16, в котором представлены иллюстрации и концепт-арты к DLC-эпизодам Echoes of the Fallen и The Rising Tide.