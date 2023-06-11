Square Enix показала рекламный лайв-экшн трейлер Final Fantasy 16 ©

Поскольку специальная трансляция по случаю запуска Final Fantasy 16 стартует завтра, Square Enix и PlayStation начали показ новых телевизионных роликов, один из которых представляет собой лайв-экшен.

Новый ролик Final Fantasy 16, показанный во время финала Лиги чемпионов УЕФА, можно посмотреть ниже. Качество ролика довольно низкое и, скорее всего, в лучшем качестве его покажут сегодня ночью.

В качестве сопутствующей новости, во время финала Лиги чемпионов УЕФА были показаны и другие рекламные ролики, и в зависимости от того, из какого региона вы смотрели, испанская реклама, похоже, подтверждала, что демоверсия игры скоро выйдет, поскольку в ней говорилось, что она доступна уже сейчас.

На данный момент демоверсия Final Fantasy 16 не доступна. Однако это может измениться уже сегодня ночью, поскольку Square Enix будет проводить специальную трансляцию по случаю запуска игры, на которой, как предполагается, будет анонсирована и выпущена демоверсия вскоре после мероприятия.